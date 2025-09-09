„Białe grzyby na łące” wyrokiem śmierci. Kobieta nie żyje

Szpital w Elblągu zaalarmował sanepid po tym, jak do placówki trafiło starsze małżeństwo. Jak się okazało, 88-letnia kobieta z mężem poczuli się gorzej po spożyciu grzybów, które samodzielnie nazbierali. Grzybobranie miało miejsce kilka dni temu.

Warmińsko-mazurski państwowy inspektor sanitarny, doktor Janusz Dzisko przekazał, że kobieta dziś zmarła. Dodał, że pracownice sanepidu wyjaśniają na miejscu sprawę z jej mężem, który jest hospitalizowany.

Doktor Dzisko uzupełnił, że więcej informacji na temat zdarzenia będzie wiadomo w środę.

„Białe grzyby na łące” okazały się śmiertelnym niebezpieczeństwem

Senior na razie powiedział jedynie, że zbierał „białe grzyby na łące”, najpewniej sądząc, że wkłada do koszyka pieczarki.

Choć sezon na grzyby przyciąga wielu amatorów wypoczynku na łonie natury, należy pamiętać, że nawet niepozorny okaz może okazać się śmiertelnym zagrożeniem. Każde znalezisko należy dokładnie zweryfikować, zanim trafi do koszyka, a tym bardziej na talerz.

Jak podpowiada Główny Inspektorat Sanitarny, warto zbierać tylko te grzyby, co do których ma się całkowitą pewność. Gdy pojawią się wątpliwości, nie należy ryzykować. Okazy, które wzbudzają wątpliwości, można przynieść do najbliższej siedziby stacji sanitarno-epidemiologicznej, w której dyżury pełnią grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. Specjalista bezpłatnie oceni czy grzyby są jadalne, niejadalne czy też trujące.

Jak rozpoznać zatrucie?

GIS na swojej stronie informuje, że pierwsze objawy zatrucia grzybami mogą pojawić się już po kilku godzinach od ich zjedzenia. W zależności jednak od ich rodzaju, symptomy zatrucia potrafią wystąpić nawet po kilkunastu godzinach od ich spożycia.

Wśród najczęstszych objawów zatrucia grzybami inspektorat wymienia nudności, wymioty, ból brzucha i głowy oraz podwyższoną temperaturę ciała. Specjaliści podkreślają dodatkowo, że objawy mogą być podobne do tych występujących przy niestrawności lub infekcji przewodu pokarmowego.

„Niejednorodność objawów zatrucia grzybami wynika z zawartości różnych toksyn w poszczególnych odmianach. Rodzaje objawów oraz ich intensywność zależą od predyspozycji organizmu oraz ilości spożytych toksyn” – czytamy w komunikacie GIS.

