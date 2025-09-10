Decyzja sejmowej komisji. Poparła kandydata na prezesa NIK

Kadencja Mariana Banasia na stanowisku prezesa Najwyższej Izby Kontroli zakończyła się 30 sierpnia. Zgodnie z ustawą prezesa NIK powołuje Sejm, a następnie Senat wyraża zgodę na objęcie urzędu. Na najbliższe posiedzenie parlamentu zaplanowane jest głosowanie nad przedstawionymi kandydatami.

Następca Mariana Banasia w NIK. Dwóch kandydatów

Do wyścigu o stanowisko prezesa NIK klub parlamentarny PiS zgłosił Tomasza Dziubę. Drugi kandydat to zgłoszony przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię Mariusz Haładyj. W poniedziałek odbyły się przesłuchania obu kandydatów, w których wzięli udział parlamentarzyści oraz eksperci. Kandydaci odpowiadali również na pytania przedstawicieli organizacji społecznych, związków zawodowych i organizacji przedsiębiorców. Dwa dni później, w środę, w sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej odbyło się głosowanie.

RMF FM przekazało, że w wynikiem 10 do 7 poparcie komisji zyskał Mariusz Haładyj. Jeden członek komisji wstrzymał się od głosu i nie poparł żadnego kandydata. Kolejny krok to głosowanie w Sejmie.

Sejmowa komisja zadecydowała. W głosowaniu poparła Mariusza Haładyja

Kandydat marszałka Sejmu to doświadczony prawnik. W latach 2012–2015 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki w rządzie PO-PSL. Po objęciu władzy przez PiS pozostał w administracji – najpierw w Ministerstwie Rozwoju, potem w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Ma za sobą aplikację kontrolerską w NIK i poświadczenie bezpieczeństwa. Od 2019 roku kieruje Prokuratorią Generalną, gdzie został powołany przez Mateusza Morawieckiego. Po zmianie władzy nie został ze stanowiska odwołany przez Donalda Tuska.

Jego kontrkandydat, Tadeusz Dziuba, był przez 18 lat kontrolerem NIK, a przez 4 lata jego wiceprezesem. Ponadto przez 8 lat był członkiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

Ma zastąpić Banasia w NIK. Ma spory majątek, jeden element przykuwa uwagę

