Niemiecka gazeta o rosyjskich dronach w Polsce: Leciały w kierunku bazy NATO

Według informacji MSWiA z czwartku 11 września, w naszym kraju znaleziono już łącznie pozostałości po 16 rosyjskich dronach, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Doprowadziło to do uruchomienia procedur obronnych, a w dalszej konsekwencji do uruchomienia przez Polskę art. 4 NATO. Trzy drony zostały zestrzelone.

Rosyjskie drony nad Polską. 5 leciało w kierunku bazy NATO

Jak donosi dziennik „Die Welt”, późnym popołudniem w środę miało miejsce wewnętrzne spotkanie NATO, którego przedmiotem było bezpieczeństwo wschodniej flanki. Niemieccy dziennikarze mieli dowiedzieć się, że 5 spośród kilkunastu rosyjskich dronów zmierzało bezpośrednio do bazy NATO w Polsce. Podkreślono przy tym, że jest to obiekt wykorzystywany do dostarczania Ukrainie wojskowego wsparcia.

Według „Die Welt” trzy spośród tych dronów zostały zestrzelone przez holenderskie myśliwce F-35, a pozostałe dwa rozbiły się w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Dziennik powołuje się tutaj na wstępne ustalenia polskich śledczych.

W rozmowie z gazetą wysoki rangą oficer NATO miał podkreślać, że założeniem Sojuszu jest celowe działanie operatorów wspomnianych maszyn. Sama ich liczebność wskazywałaby na umyślność operacji. Przekazał dodatkowo, że między północą a godziną 6:30 rano w polską przestrzeń powietrzną wleciało od 22 do 25 dronów. Premier Donald Tusk informował o 19 przekroczeniach polskiej przestrzeni powietrznej.

Drony wleciały do Polski. MSWiA ujawniło ich lokalizację

Według danych przekazanych przez policję, potwierdzono odnalezienie łącznie 16 dronów w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków.

Kierownictwo MSWiA zapewniało w komunikacie, że jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej i Siłami Zbrojnymi RP. Współpracuje też z wojskiem w poszukiwaniu i zabezpieczeniu miejsc upadku zestrzelonych dronów, a wszystkie jego działania mają być skoordynowane.