Wstrząsający raport po kontroli w izbie wytrzeźwień. Pacjenci mieli być „bici” i „zastraszani”

W czwartek (11 września), na oficjalnej stronie Rzecznika Praw Obywatelskich – w sekcji KMPT – udostępniono niepokojący dokument, który podsumowuje rewizytację przedstawicieli zespołu KMPT w jednym z centrów terapii i profilaktyki zdrowotnej znajdującym się na terenie Ziemi Łódzkiej (niegdyś na tego typu placówki mówiono, że to tzw. izby wytrzeźwień – nazwa taka wciąż funkcjonuje w języku potocznym).

Jak czytamy, członkowie KMPT przeanalizowali sytuację w zakładzie diagnostyczno-obserwacyjnym, by sprawdzić, czy na terenie tej placówki „zrealizowano zalecenia”, które „wydane zostały po ostatniej wizytacji” (a która miała miejsce ponad dwa lata temu). Wniosek?

W ocenie KMPT „niemal żadne zalecenie (...) nie zostało wdrożone”.

Do raportu KMPT dołączono wstrząsające fotografie. To materiały dowodowe

Rewizytacja w łódzkiej izbie wytrzeźwień miała miejsce na początku marca tego roku. Zespół KMPT wskazuje, powołując się na analizę nagrań monitoringu, który znajduje się na terenie placówki, że „pacjenci” mieli być „źle traktowani”. „Monitoring pozwala stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że pacjenci byli m.in. zastraszani, bici, szarpani i popychani. Używano wobec nich nadmiernej siły podczas stosowania unieruchomienia, co potęgowało ból i cierpienie. Ponadto odnotowano przypadki, gdy pacjenci przebywali w pomieszczeniach placówki nago na widoku innych osób” – czytamy.

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur podaje, że „skala ujawnionych nieprawidłowości wskazuje na pilną konieczność podjęcia działań naprawczych w odniesieniu do pracy personelu, sposobu sprawowania nadzoru, systemu szkoleń i budowy odpowiedniej kultury instytucjonalnej”. „Przedstawiciele KMPT odnotowali też przypadki niewłaściwego traktowania osób doprowadzanych do wytrzeźwienia ze strony funkcjonariuszy Policji. Opublikowany raport zawiera szczegółowy opis zaobserwowanego stanu faktycznego i dokumentację fotograficzną, poddaną anonimizacji” – zaznaczono.

O możliwych nieprawidłowościach powiadomiono m.in. prezydenta Łodzi i lokalną prokuraturę

KMPT o swoich ustaleniach powiadomiła m.in. „Prezydenta Miasta Łódź, Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Prokuratora Rejonowego Łódź-Widzew w Łodzi oraz Rzecznik Praw Pacjenta”.

twitterCzytaj też:

Śmierć Polki w Tatrach. Służby znalazły ciało młodej kobietyCzytaj też:

Półnagi mężczyzna miał zaatakować księdza w czasie mszy. Wstrząsające wideo