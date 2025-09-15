Niespodziewany ruch Zrzutki w sprawie Samuela Pereiry. „Nie zostawimy go samego”

Platforma Zrzutka.pl zablokowała i usunęła zbiórkę zorganizowaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na rzecz Samuela Pereiry, prawomocnie skazanego w procesie o zniesławienie wytoczonym mu przez Aleksandrę Brejzę (matkę polityka KO Krzysztofa Brejzy). Zgodnie z wyrokiem Samuel Pereiera ma opublikować przeprosiny oraz zapłacić grzywnę i koszty sądowe, co razem daje ok. 40 tys. zł. Administracja portalu uznała, że zbiórka mogłaby naruszać przepisy dotyczące finansowania grzywien.

– Nadal będziemy wspierać red. Samuela Pereirę w jego sytuacji życiowej, w jakiej znalazł się po przegranym procesie – zapowiedziała w komunikacie Jolanta Hajdasz, szefowa SDP.

Dlaczego zbiórka została skasowana?

Według oświadczenia Zrzutki, analiza prawna wykazała, że choć opis zbiórki nie wskazywał wprost na pokrycie grzywny, jej cel i kwota odpowiadały wysokości kary. Administracja powołała się na art. 57 §1 Kodeksu wykroczeń, który zakazuje organizowania zbiórek na uiszczenie grzywien czy świadczeń pieniężnych orzeczonych przez sąd.

Platforma zwróciła wszystkie środki – ponad 20 tys. zł, wpłacone przez blisko 300 osób – do darczyńców. SDP nie otrzymało jednak możliwości archiwizacji danych o darczyńcach ani pełnej kwoty zebranych środków.

SDP odpowiada na decyzję

Jolanta Hajdasz podkreśliła, że intencją organizatorów była solidarnościowa pomoc dla dziennikarza, a nie finansowanie jego kary.

– Nie możemy i nie zamierzamy płacić grzywny za Samuela Pereirę. Chcieliśmy wesprzeć jego rodzinę, by jak najmniej odczuła skutki wyroku – zaznaczyła.

Szefowa SDP dodała, że podobne zbiórki prowadzone w przeszłości, m.in. na rzecz Sebastiana Morynia, nie spotkały się z reakcją platformy. – Zrzutka.pl postawiła nas w wyjątkowo trudnej sytuacji, nie dając szansy na wyjaśnienia wobec osób, które nam zaufały – oceniła.

Samuel Periera podziękował organizatorom i darczyńcom w krótkim wpisie na platformie X:

– Dziękuję @jolanta_hajdasz i wszystkim wspierającym. Próba zniszczenia człowieka za artykuł – dziś dotyka mnie, jutro może każdego – napisał Pereira.

