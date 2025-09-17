Kammel ostrzega Wysocką-Schnepf. „Stanowski i Mazurek bezlitośnie to wykorzystają”

Tomasz Kammel zwrócił się w nagraniu do Doroty Wysockiej-Schnepf. Jego zdaniem dziennikarka TVP „zmierza w stronę zagłady”. – Zbliżasz się do punktu, w którym zrobi się tak gęsto wokół ciebie, że staniesz się niewygodna. A wtedy słynny, doskonale funkcjonujący na Woronicza mechanizm przemieli cię i wypluje. Zrobi to w chwili, gdy ci, którzy dziś cię popierają lub cię tolerują, uznają, że zagrażasz ich interesom i moim zdaniem ta chwila nieuchronnie nadchodzi – powiedział prezenter.

Kammel, który przez lata pracował w Telewizji Polskiej, jako przykład podał Sławomira Zielińskiego, którego określił mianem „architekta jego kariery”. Według prezentera „w TVP brak skrupułów to nie wada, to wymóg systemowy, bez którego nie da się przetrwać”. – Jutro możesz stać się dla nich problemem. Wtedy ci sami ludzie po prostu kopną cię w szanowne przedłużenie pleców i tyle z tego będzie. Zostaniesz sama – ostrzegał Kammel.

Prezenter radzi dziennikarce TVP: Możesz stracić wszystko

– Będziesz pośmiewiskiem, będziesz ikoną farsy, z której bezlitośnie skorzystają Stanowski i Mazurek. Jak do tej pory, to oni są w sytuacji wygranej. Nie mogą na tym stracić, nawet jeśli przegrają proces i tak zyskają zasięgi, rozpoznawalność i pieniądze. Ty możesz stracić wszystko. Jeśli masz w rękawie asy, które dają ci 100 proc. wygranej pewności, że wygrasz, to rozumiem, walcz. Ale z tego co widzę, żaden twój ruch, żadna wypowiedź, żadne działanie na to nie wskazuje – dodał prezenter.

– Doroto, zatrzymaj się, przemyśl to. Pogadaj z doradcą, z PR-owcem, z kimś, kto zna się na kryzysach, nie tylko z prawnikami, bo ci mają w tej grze tylko jeden interes. Zarobić. Zapytaj tego doradcę o jedną rzecz. Czy ta droga ma sens? Czy prowadzi dokądkolwiek poza katastrofą? Bo ja wiem jedno. Dla władz telewizji nic nie znaczysz i będziesz pierwsza, która poleci, jeśli zaczniesz im przeszkadzać. A to może stać się szybciej, niż myślisz – kontynuował Kammel.

Kammel o Wysockiej-Schnepf. „Proces ze Stanowskim i z Mazurkiem może zakończyć się porażką”

Zdaniem prezentera Wysocka-Schnepf „napędza właśnie piarowsko-promocyjną machinę, która może być wodą na młyn dla kanału i której jest kołem zamachowym”. Kammel tłumaczył, że nawet jak dziennikarka przegra proces, to kancelaria, która ją reprezentuje i tak wygra, bo zyska na rozpoznawalności. Według prezentera „wszystko wskazuje na to, że proces ze Stanowskim i z Mazurkiem może zakończyć się porażką”.

Kammel ocenił również, że sprawa Wysockiej-Schnepf „wcześniej czy później może okazać się politycznie kłopotliwa”. – Nie ty ten problem nakręcisz. Zrobią to twoi adwersarze, Stanowski i Mazurek. Nie będą w tym złośliwi. Po prostu będą się bronić przed twoimi atakami, robiąc to w swoim typowym stylu. Jeśli proces zacznie rzucać cień na PR telewizji publicznej, a co gorsza na PR rządu, bo przy okazji mogą wypłynąć różne wątki, staniesz się kłopotliwa – mówił prezenter.

Wysocka-Schnepf z zaproszeniem do Kanału Zero

Zdaniem Kammela wówczas dziennikarka „stanie się gorącym kartoflem, a wtedy litości nie będzie”. Prezenter wspomniał także o słynnej sytuacji z Marzeną Rogalską, której iluzjonista nieszczęśliwie wbił gwóźdź w rękę. Kammel ocenił, że „zamiast jej pomóc, system jednak ją wypluł”. Prezenter zdradził też, że wylatywał z TVP trzy razy, za każdym z powodów innych niż merytoryczne. Kammel zaprosił też Wysocką-Schnepf, podkreślając, że „nie jest wrogiem”.

– Jeśli nic się nie zmieni, skończy się dla ciebie ogniem. A dla Stanowskiego i Mazurka poklaskiem. Tym samym poklaskiem, który jak rozumiem, uważasz za niezasłużony, a jednak sama im go fundujesz za darmo, a oni na tym zarabiają. Zapraszam cię do Godziny Zero. Jakkolwiek absurdalnie i nierealnie ten pomysł może brzmieć, rozważ go, bo nie masz dziś, moim zdaniem, realnego forum poza własnymi mediami społecznościowymi – zakończył prezenter.

Czytaj też:

Stanowski kontra Wysocka-Sznepf. „Ta historia będzie miała jeszcze dużo zwrotów”Czytaj też:

Wysocka-Schnepf vs. Stanowski i Mazurek, runda trzecia. „To nie koniec tego serialu”