Nowe święto państwowe na horyzoncie. Polacy zyskają dodatkowy dzień wolny?

Posłowie Polski 2050 wnieśli projekt ustawy ws. ustanowienia 12 kwietnia świętem państwowym w uznaniu zasług i poświęcenia na rzecz Ojczyzny osób, które w wyniku działań wojennych lub służby wojskowej doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ta data zostałaby ustanowiona Dniem Inwalidy Wojennego i byłaby świętem państwowym. Termin nawiązuje do I Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP, który miał miejsce od 12 do 17 kwietnia 1919 roku.

Grupa posłów chce wprowadzenia nowego święta państwowego. Znane szczegóły

Politycy partii Szymona Hołowni zwracają uwagę, że „inwalidzi wojenni są szczególną grupą osób, którym z uwagi na zasługi, należy się indywidualne traktowanie, szacunek i troska ze strony państwa polskiego”. Obecnie nie są oni uhonorowani odrębnym świętem, dlatego zdaniem wnioskodawców konieczne jest ich „szczególne upamiętnienie, bo ich walka nie skończyła się wraz z końcem bitwy czy wojny, ale toczy się do końca ich dni”.

Posłowie Polski 2050 są przekonani, że taki ruch będzie miał korzystne skutki społeczne. W piśmie podkreślono, że „ustanowienie 12 kwietnia Dniem Inwalidy Wojennego pozwoli szerzej propagować ich zasługi, a także potrzeby, jakie państwo polskie powinno zaspokajać obywatelom, którzy poświęcili swoje zdrowie dla Polski”.

Dzień Inwalidy Wojennego. Nowe święto państwowe oznacza dzień wolny od pracy?

Dodatkowo święto ma również nieść ważne przesłanie: ukazywać, że inwalidztwo nie wyklucza z życia społecznego i zawodowego, nie dyskwalifikuje z istnienia w przestrzeni publicznej, zmienia perspektywę, ale jej nie odbiera. Projekt ma nie wpływać na skutki gospodarcze. Oznacza to, że święto będzie symboliczne i nie zakłada tego, aby było to dzień wolny od pracy.

