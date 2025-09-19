Rewolucja w pracach domowych. Nowe plany MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada kolejne decyzje dotyczące ograniczenia prac domowych. W Radiu ZET wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że szefowa resortu Barbara Nowacka „będzie pewnie w październiku decydować, w jakiej postaci powinny być zmiany i od kiedy”.

Nie będzie powrotu do dawnego kształtu prac domowych

– Na pewno nie chcemy powrotu prac domowych w takim zakresie, jak było to przed zmianą – mówiła Lubnauer. – Będziemy wypracowywać jakieś rozwiązanie, które nie będzie powrotem do tego, co było przed ograniczeniem, przypominam, oceniania, ponieważ pracę domową w dalszym ciągu można zadawać, tylko że ocena powinna mieć charakter odpowiedzi, co się zrobiło dobrze, co się zrobiło źle – tłumaczyła polityczka.

Dodała również, że do końca września MEN otrzyma analizy przygotowane przez IBE-PIB. W ramach ewaluacji zebrane zostaną opinie nauczycieli i uczniów, a także sprawdzone zostaną wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Ograniczenie pod kontrolą

Obowiązujące od 1 kwietnia 2024 roku przepisy ograniczyły zadawanie zadań w szkołach podstawowych. W klasach I–III nie można zadawać pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń rozwijających motorykę małą. W klasach IV–VIII nauczyciele mogą zadawać prace, ale nie są one obowiązkowe. Uczeń nie dostaje tradycyjnej oceny, lecz informację zwrotną o poprawnych i wymagających poprawy elementach.

Minister Barbara Nowacka już w marcu zapowiedziała ocenę wprowadzonych zmian. Obecnie resort analizuje ich skutki i możliwe modyfikacje.

Czytaj też:

MEN przygotuje uczniów na kryzys. Wielka zmiana w polskich szkołachCzytaj też:

Burza wokół nowego przedmiotu w polskich szkołach. Abp Jędraszewski grzmi