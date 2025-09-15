Burza wokół nowego przedmiotu w polskich szkołach. Abp Jędraszewski grzmi

Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot, który pojawił się w planach zajęć polskich uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekonuje, że stanowi on „szczepionkę” wiedzy, która jest dostosowana do współczesnych czasów i zagrożeń, a Konferencja Episkopatu Polski apeluje do rodziców, aby wypisywali dzieci z zajęć, bo w grę wchodzi „systemowa deprawacja”. Przedmiot jest realizowany jako nieobowiązkowy, a decyzję o rezygnacji z uczestnictwa można podjąć do 25 września.

Nowy przedmiot wywołał burzę. Abp Jędraszewski zaapelował do rodziców

Głos w sprawie nowego przedmiotu zabrał abp Marek Jędraszewski. – Znajdujemy się w sytuacji, kiedy ministerstwo oświaty robi naprawdę wszystko, aby dzieciom odebrać piękno spojrzenia na siebie, niewinność serca; żeby zaoferować dziecku treści, które mogą je zdeprawować i to jeszcze pod płaszczykiem przedmiotu nauka o zdrowiu – stwierdził metropolita krakowski.

Abp Jędraszewski zwrócił się także do rodziców polskich uczniów. – Ciągle rodzice mają szansę – do 25 września – wypisać dzieci z tego przedmiotu. Jeżeli (…) zobowiązaliście się w chwili zawarcia małżeństwa, by przyjąć i po katolicku wychować swoje potomstwo, to teraz przychodzi czas próby, (…) czas odpowiedzialności, czas sprawdzenia, czy naprawdę kochacie swoje dzieci – powiedział metropolita krakowski.

– Jest szansa, by powiedzieć temu złu jednoznaczne nie. Jest czas, w którym po raz kolejny możecie pokazać światu, jak bardzo wam na sercu leży los, życie waszych kochanych dzieci. Święte zobowiązanie, wielka szansa dla was, waszych dzieci, waszych rodzin, ale także dla polskiego narodu – dodał. Abp Marek Jędraszewski wyraził także zaniepokojenie zmniejszeniem wymiaru nauczania religii w polskich placówkach edukacyjnych.

Czytaj też:

Rewolucja w polskiej szkole, MEN forsuje zmiany. Ekspertka: Spór między skrajnościamiCzytaj też:

Polacy wybrali najgorszego ministra edukacji. Nowacka goni Czarnka. Sondaż dla „Wprost”