Radykalna zmiana pogody w Polsce. Na horyzoncie pierwsze przymrozki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia ze względu na prognozowane upały. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 30 stopni Celsjusza. Alert będzie obowiązywał w sobotę 20 września w godz. 13-18. Ostrzeżenie zostało wydane dla części województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Zmiana pogody rozpocznie się w niedzielne późne popołudnie. Wtedy do Polski zacznie docierać chłodny front atmosferyczny z opadami deszczu i burzami. Jak podał Onet, w poniedziałek 22 września wedrze się on na dobre do kraju i podzieli go – na zachodzie i północy nie zabraknie chmur i deszczu, a temperatura będzie sięgała maksymalnie 13-15 stopni Celsjusza, z kolei we wschodnich regionach będzie panowała słoneczna aura z 26-28 stopniami Celsjusza.

Dzień później chłodny front przemieści się także nad wschodnią część Polski i to właśnie tutaj pojawią się opady, a wartości na termometrach spadną do 13-17 stopni Celsjusza. Możliwe, że w godzinach nocnych pojawią się pierwsze w tym sezonie przygruntowe przymrozki.

Sytuację pogodową w Polsce komentował prof. Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. – Rzeczywiście jest tak, że te dwa dni ponoć mają być ciepłe, a później zanotujemy jakiś spadek temperatury – pewnie do 15 stopni Celsjusza. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że – póki co – od początku września nie mieliśmy dnia chłodniejszego niż norma. Powtarza się trochę scenariusz z poprzedniego roku, kiedy znowu wrzesień jest bardzo ciepły. Nie należy wierzyć w to, że ciągle tak będzie – powiedział w rozmowie z Polsat News.

