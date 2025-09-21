Wysyp gigantycznych grzybów w polskich lasach. „Pojawiają się mutanty”

Grzybiarze chwalą się znalezionymi okazami, publikując ich zdjęcia w mediach społecznościowych. I chociaż na gigantyczne kanie czy kilogramowe borowiki nie wpada każdy człowiek, który wybiera się do lasu, to jednocześnie tego typu imponujące okazy nie są przypadkami jednostkowymi. Jak dochodzi do powstawania takich nietypowych okazów? Odpowiedź jest dość prosta.

Wysyp grzybów w polskich lasach. „Pojawiają się mutanty”

– Zaczyna się potężny wysyp w lasach. Pojawiają się mutanty, bo ludzie nie zbierali na bieżąco grzybów. Teraz było sucho, a by grzybnia zaczęła owocnikować musi być wilgotno. One wolniej sobie rosły – powiedział grzyboznawca Justyn Kołek w rozmowie z o2.pl. Jak dodał ekspert, znajdowanie wielkich okazów jest zjawiskiem naturalnym.

– Ponad 20 lat temu znalazłem borowika, który ważył dwa kilogramy. Na przestrzeni lat nie udało się, ale znajdowałem kilogramowe okazy – wspominał Justyn Kołek. – Warto pamiętać, że nie jest to zjawisko nagminne. Nie znajdziemy kilku koło siebie o takich rozmiarach – dodał. Ekspert zaapelował także o rozwagę podczas grzybobrania. – Grzybów w Polsce jest blisko 7,5 tys. Trzeba uważać, zwłaszcza na dzieci, bo niektóre grzyby są trujące, a rosną w parkach, czy ogrodach. Stęsknieni grzybiarze mogą nie patrzeć na to, co zbierają – przestrzegł.

Dziesięć zasad dla grzybiarzy. Musisz je znać, zanim wybierzesz się do lasu

Na rządowej stronie, jako element edukacji ekologicznej, pojawił się zbiór zasad świadomego zbierania grzybów.

Zbieraj tylko te grzyby, co do których masz całkowitą pewność, że są jadalne. Zbieraj tylko grzyby w pełni dojrzałe/wykształcone, które łatwo zidentyfikować – młode owocniki bez wyraźnych cech gatunkowych są częstą przyczyną pomyłki. Nie zbieraj ani nie niszcz grzybów, które są prawnie chronione. Grzyby najlepiej wycinaj ostrym nożem tuż przy ziemi, a następnie przykryj ściółką – w ten sposób pozwolisz na wzrost kolejnych grzybów w tym miejscu. Nigdy nie niszcz grzybów, których nie zbierasz – mogą być one cennym pokarmem dla wielu gatunków zwierząt. Grzyby zbieraj do koszyków wiklinowych lub pojemników przepuszczających powietrze – foliowe reklamówki powodują zaparzanie się grzybów oraz przyspieszają ich psucie. Nie zbieraj grzybów w miejscach zabronionych, takich jak rezerwaty i parki narodowe, uprawy leśne do 4 metrów wysokości czy tereny należące do wojska. Nie zbieraj grzybów, które rosną w rowach, na skraju lasu i w innych miejscach, które mogą być skupiskiem odpadów i zanieczyszczeń. W lesie zawsze zachowaj ciszę i spokój – to dom wielu zwierząt, w lesie to Ty jesteś gościem. Jeśli widzisz śmieci w lesie – zabierz je ze sobą.

