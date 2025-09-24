Planowali zamach w szkole. W mieszkaniu na Warmii dokonano groźnego odkrycia

O zdarzeniu poinformowało RMF FM. W jednym z budynków w stolicy Warmii i Mazur odkryto materiały pirotechniczne.

Więcej szczegółów redakcji rozgłośni przekazali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Służby weszły do jednego z mieszkań, gdzie była broń i zabezpieczyli ją.

Dziennik „Fakt” skontaktował się natomiast z olsztyńską policją, która potwierdziła groźne znalezisko i podała informację o planowanej ewakuacji mieszkańców budynku. Materiały wybuchowe zostały już zabezpieczone – zostaną wkrótce zabrane z terenu osiedla. W tym czasie nikt jednak nie może znajdować się w bloku – wszystkie osoby muszą opuścić miejsce.

Warmia. Niepokojące odkrycie w bloku w Olsztynie. Akcja ABW ma związek ze śledztwem

RMF FM dowiedziało się nieoficjalnie, że czynności prowadzone m.in. przez funkcjonariuszy ABW mają związek ze śledztwem. Przed okresem wakacyjnym służby dokonały zatrzymania trzech 19-latków. Mieli oni rzekomo planować przeprowadzenie zamachu w jednej ze szkół średnich (ponadpodstawowych) w Olsztynie.

Warto dodać, że lokum, w którym ujawniono niebezpieczne materiały i przedmioty, nie należy do żadnego z mężczyzn. Właścicielem mieszkania jest bowiem nastolatek, którego jeszcze nie zatrzymano (ma stać się to wkrótce, nad tym pracują przedstawiciele służb).

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie – Daniel Brodowski – w rozmowie z „Faktem” potwierdził, że młodzieńcy planowali popełnienie przestępstwa, a zainspirowała ich do niego historia seryjnego mordercy z Norwegii – Andersa Breivika. To skrajnie prawicowy terrorysta, który ponad dekadę temu, latem, przeprowadził zamach na siedzibę premiera w centrum Oslo, a także oddał strzały w kierunku członków młodzieżówki Partii Pracy (pozbawił życia łącznie 77 osób).

