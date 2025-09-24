Plecak ucznia eksplodował. Ewakuacja w szkole podstawowej

W Szkole Podstawowej numer 3 w Braniewie (mowa o miejscowości znajdującej się na terenie Warmii) doszło do wybuchu. Smród spalenizny wydobywał się z plecaka jednego z uczniów.

Szczegóły sprawy podała lokalna komenda powiatowa państwowej straży pożarnej.

Eksplozja na terenie podstawówki w Braniewie. PSP opublikowała fotografie sali lekcyjnej

Zdarzenie miało miejsce podczas zajęć lekcyjnych – informuje w komunikacie prasowym z dnia 24 września (środa) KP PSP Braniewo. Doszło do nagłego zapłonu plecaka. „Ze wstępnych ustaleń wynika, że wybuchł telefon”, który znajdował się w jego wnętrzu – informuje zespół prasowy lokalnej komendy straży pożarnej.

„Pani pedagog prowadząca zajęcia lekcyjne ewakuowała uczniów z klasy oraz wyniosła plecak na zewnątrz. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał” – czytamy. Na miejscu zdarzenia obecni byli przedstawiciele służb. Działania strażaków obejmowały „zabezpieczenie miejsca zdarzenia, oddymienie pomieszczenia (sali lekcyjnej), w którym miał miejsce pożar” oraz na pomiarze zawartości tlenku węgla w powietrzu.

„Wadliwy telefon uszkodził również plecak należący do jednego z uczniów szkoły. Powstałe zdarzenie nie wymagało ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie szkolnym” – informują mundurowi.

Warmia i Mazury. Do pożaru doprowadził „wybuch baterii”? Tak ustalili eksperci ze straży pożarnej. Docenili też reakcję pracowników szkoły

„Dzięki właściwej reakcji pani pedagog oraz dyrekcji szkoły zmniejszone zostały skutki zdarzenia, które nie wywołały paniki. Kadra placówki szkolnej w sposób prawidłowy zareagowała – czuwając nad bezpieczeństwem uczniów” – zaznacza miejscowa straż.

Przedstawiciele PSP przeprowadzili oględziny miejsca, które „pozwoliły ocenić, że eksplozję i pożar wywołał wybuch baterii smartfona”.

