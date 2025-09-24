Polskie lasy pełne gigantycznych grzybów. Ekspert wyjaśnia fenomen

Tegoroczny sezon grzybowy wystartował wcześniej niż zwykle – już w sierpniu można było znaleźć pierwsze borowiki, podgrzybki czy maślaki. Sprzyjająca pogoda sprawiła, że grzybiarze wracali z lasu z pełnymi koszami.

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się fotografie grzybów o niezwykle dużych rozmiarach. Choć mogą wyglądać nietypowo, wcale nie są aż tak rzadkie.

„Grzyby mutanty” w polskich lasach

Grzyboznawca Justyn Kołek w rozmowie z portalem o2.pl tłumaczy: „zaczyna się potężny wysyp w lasach. Pojawiają się mutanty, bo ludzie nie zbierali na bieżąco grzybów. Teraz było sucho, a by grzybnia zaczęła owocnikować musi być wilgotno. One wolniej sobie rosły”.

Ekspert dodaje, że warunkiem osiągnięcia imponujących rozmiarów przez grzyby jest brak ataku ze strony owadów. Wpływ ma także zmieniający się klimat i ocieplenie, które sprzyja takim zjawiskom.

Do gatunków, które najczęściej wyrastają na giganty, należą czubajki kanie, grzyby borowikowate, siedzuń sosnowy czy purchawka olbrzymia. Znalezienie takich okazów wymaga jednak cierpliwości i spostrzegawczości.

Zasady bezpiecznego zbierania grzybów

Choć grzyby obrodziły niemal w całej Polsce, każdy grzybiarz powinien pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Najważniejsza z nich mówi: zbieramy tylko te gatunki, które rozpoznajemy bez żadnych wątpliwości. W polskich lasach występuje wiele grzybów trujących, łudząco podobnych do jadalnych.

W razie niepewności najlepiej zostawić grzyb w lesie lub udać się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdzie dyżurują grzyboznawcy i klasyfikatorzy. Specjaliści bezpłatnie ocenią, czy dany okaz jest jadalny, niejadalny czy trujący.

Dobre praktyki podczas grzybobrania

Grzyby należy zbierać do koszyków wiklinowych lub przewiewnych pojemników. Plastikowe torby nie są – w takich warunkach grzyby się zaparzają, mogą szybciej pleśnieć i wydzielać toksyny.

W lesie koniecznie należy pamiętać o szacunku dla przyrody – nie niszczymy owocników nieznanych gatunków ani nie rozkopujemy runa leśnego. Śmieci zabieramy ze sobą i zostawiamy w spokoju rośliny chronione.

Grzyby najlepiej delikatnie wykręcać lub odcinać nożykiem, by nie uszkodzić grzybni i dać jej szansę na kolejne owocniki w przyszłych sezonach.

Warto również zadbać o bezpieczeństwo osobiste – poinformować bliskich, dokąd się wybieramy, zabrać ze sobą naładowany telefon i zachować orientację w terenie. Grzybobranie to piękna pasja, ale wymaga rozwagi.

