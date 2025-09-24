Krupa i Tarczyński rozgrzali internet. Ten szczegół zwraca uwagę

Joanna Krupa rozgrzała internet za sprawą nagrania z imprezy, która odbyła się w miniony weekend w jednej z restauracji w Browarach Warszawskich. Gwiazda TVN bawiła się w towarzystwie ekipy programu „Top Model”. Wśród gości można było dostrzec także Dominika Tarczyńskiego.

Dziennik „Fakt” poszedł o krok dalej i opublikował zdjęcia Joanny Krupy i polityka PiS, na których m.in. obejmuje on celebrytkę i gładzi ją po włosach.

Po publikacji nagrania i fotografii w sieci zawrzało. Sami zainteresowani nie chcieli komentować całego zamieszania. Europoseł PiS stwierdził jedynie, że „jest to prywatna relacja i chciałby, żeby tak pozostało”.

Krupa i Tarczyński na wspólnej imprezie. Ekspert o kryzysie wizerunkowym

Na razie nie wiadomo, jak na całą sytuację zareaguje kierownictwo stacji TVN. – Europoseł nieraz uderzał w TVN, dążył do tego, żeby odebrać mu koncesję. Szefostwo zastanawia się, co z tym zrobić. Pewne jest, że Joanna prędzej czy później zostanie przez kogoś przyciśnięta i będzie musiała się wytłumaczyć – powiedział informator portalu Plejada.

Zdaniem Filipa Mecnera, eksperta od wizerunku, w tej sprawie znacznie więcej ryzykuje europoseł PiS. – Moim zdaniem to nie Joanna Krupa, a Dominik Tarczyński ryzykuje kryzysem wizerunkowym. On reprezentuje środowisko konserwatywne, wielokrotnie atakował TVN i mówił o wartościach tradycyjnych – przypomniał ekspert w rozmowie z „Faktem”.

– Teraz może usłyszeć od swojego elektoratu zarzut, że co innego głosi, a co innego robi – krytykuje stację, a jednocześnie pokazuje się z jej gwiazdą. To zgrzyt – dodał.

Krupa bawiła się z Tarczyńskim. Ekspert komentuje

Filip Mecner podkreślił, że Joanna Krupa nie złamała żadnych zasad. – Gwiazda nie jest dziennikarką newsową ani publicystką polityczną, tylko gwiazdą programu rozrywkowego. Ma pełne prawo spotykać się z kim chce – zaznaczył.

W ocenie eksperta „kryzys wizerunkowy zacząłby się dopiero wtedy, gdyby TVN rzeczywiście próbował rozliczać ją z prywatnych znajomości”. – Wtedy wizerunkowo ucierpiałaby stacja, a nie ona – dodał.

Czytaj też:

Krupa i Tarczyński na wspólnej imprezie. W TVN zawrzałoCzytaj też:

„Kuchenne rewolucje” Gessler nie pomogły. Te restauracje zamknięto