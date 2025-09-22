Joanna Krupa postanowiła wykorzystać jeden z ostatnich ciepłych wieczorów tego lata. Modelka i prezenterka bawiła się wraz z ekipą programu „Top Model” w jednej z restauracji w Browarach Warszawskich.

Na nagraniu, które gwiazda udostępniła na swoim Instastories można było również dostrzec m.in. Dawida Wolińskiego. Uwagę internautów przykuła przede wszystkim obecność na imprezie Dominika Tarczyńskiego – europosła PiS znanego z mocno konserwatywnych poglądów.

Krupa i Tarczyński na wspólnej imprezie. Te zdjęcia wywołały burzę

Plotki podsyciły opublikowane przez dziennik „Fakt” zdjęcia, na których widać, jak eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości obejmuje Joannę Krupę i gładzi ją po włosach. Modelka nie chciała komentować całej sytuacji, podobnie jak Dawid Woliński.

Nieco bardziej rozmowny był Dominik Tarczyński, jednak jego komentarz również jest mocno enigmatyczny. „To nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostało. Dziękuję za zrozumienie” – stwierdził europoseł PiS.

twitter

W sieci zaroiło się od komentarzy. Internauci przypominali, że w 2016 roku Dominik Tarczyński wywołał burzę po tym, jak pojawił się publicznie w futrzanym płaszczu. Tymczasem Joanna Krupa od lat ostro sprzeciwia się wykorzystywaniu w ten sposób zwierząt.

– Tu nie ma nic więcej do powiedzenia jak tylko tyle, że gratuluję znajomych – skomentowała Karolina Korwin-Piotrowska.

Joanna Krupa o swoim życiu prywatnym

Joanna Krupa od wielu miesięcy podkreślała, że jest singielką. Gwiazda „Top Model” mówiła w rozmowie z „Vivą”, że jej priorytetem jest aktualnie spędzanie czasu z córką.

– Nie poświęcam dużej części mojego życia na randkowanie. W związku z tym nie za bardzo mogę narzekać na to, że jestem singielką. Gdy ktoś spyta mnie o poznanie się, to ja wolę zostać w domu z córeczką. Jakby były punkty za to, jak dobrze randkuję, to bym dostała zero – stwierdziła.

Czytaj też:

PiS liczy na 35 proc. w wyborach parlamentarnych. „Na dziś dla prezesa premierem byłby Morawiecki”Czytaj też:

Wojna PiS-u z Konfederacją. „Padają ciężkie słowa, a skorzysta ten trzeci”