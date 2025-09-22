PiS liczy na 35 proc. w wyborach parlamentarnych. „Na dziś dla prezesa premierem byłby Morawiecki”

PiS szuka strategii na jak najlepszy wynik wyborczy w 2027 roku. – Na ten moment postanowiliśmy odsłaniać hipokryzję Konfederacji, która w social mediach jest silna. Ich politycy mają dobry wizerunek w programach telewizyjnych. Są młodzi, przystojni, pokazują że są świeżością w polityce. Chcemy pokazać, że ich propozycje doprowadzą do zawalenia systemu państwa – mówi znany polityk PiS. Pytany, czy strategia na obniżanie poparcia dla Konfederacji nie doprowadzi do sytuacji z wyborów w 2023 r., kiedy partia Jarosława Kaczyńskiego nie miała z kim stworzyć rządu, odpowiada: – Musimy przechwycić część ich wyborców, żeby wylądowali na poziomie 10 proc. i nie mogli decydować o tym, kto zostanie premierem – mówi. Co ciekawe, obecnie największe szanse na objęcie stanowiska szefa rządu, jeśli PiS wygra wybory ma były premier Mateusz Morawiecki.

Jedyny z pozwoleniem od Kaczyńskiego