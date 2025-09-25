MEN przeprowadziło ankietę ws. prac domowych. „Szkoła nie poradziła sobie ze zmianą”

MEN przeprowadził ankietę w sprawie prac domowych, w której udział wzięli dyrektorzy 2081 podstawówek i około 6 tys. nauczycieli. Resort chciał ocenić, jak przebiegają zmiany w tym zakresie po reformie z kwietnia 2024 roku, kiedy to zwolniono uczniów szkół podstawowych z odrabiania lekcji.

Koniec prac domowych? Nie tak szybko

Dawniej prace domowe były czymś naturalnym: w klasach 1-3 co trzeci nauczyciel zadawał je codziennie, a połowa co najmniej raz w tygodniu. W klasach 4-8 prace domowe były zadawane już praktycznie każdego dnia, z czego najwięcej z matematyki, języka polskiego i języków obcych.

Po wprowadzeniu zmiany tylko co czwarty nauczyciel klas 1-3 całkowicie zrezygnował z prac domowych. Nieprzekonani wydają się także nauczyciele klas 4-8. Co trzeci wciąż zadaje do domu obowiązkowe ćwiczenia z matematyki i języka polskiego. Co piąty stawia za nie stopnie, co nie powinno mieć miejsca.

Większość nauczycieli klas 4-8 podkreśla, że nie wymaga odrabiania prac domowych, nawet kiedy je zadaje. Połowa nauczycieli najmłodszych dzieci podkreśliła, że ogranicza się do krótkich ćwiczeń dopuszczonych przez MEN, koniecznych do nauki pisania. Łącznie 80 proc. nauczycieli działa w zgodzie z rozporządzeniem resortu i nie stawia ocen za prace domowe.

Ankieta MEN ws. prac domowych. Co mówią nauczyciele?

Ankietowani nauczyciele zwracają jednak uwagę, że nie jest im łatwo działać w szkole pozbawionej prac domowych. Czują się w pracy bezradni, kiedy nie mogą wymusić na uczniach dodatkowych godzin nauki w domu.

Nauczyciele starszych klas podkreślają, że zauważyli u uczniów spadek motywacji do pracy własnej. Przyznają, że nie widzą w jaki inny sposób mogliby monitorować postępy podopiecznych i korzystają z zamienników w postaci częstszych sprawdzianów i kartkówek.

