Ostatnie Pokolenie zapowiada okupację Sejmu. Wspólnie z Lewicą złożyło projekt ustawy

W środę 24 września w trybie inicjatywy ustawodawczej Lewica przedłożyła marszałkowi Sejmu projekt zmian w prawie, przygotowany przez Ostatnie Pokolenie. Aktywiści podkreślają, że jest to „punkt przełomowy” ich trwającej od ponad 1,5 roku działalności.

„Lex Ostatnie Pokolenie” i okupacja Sejmu

W dużym skrócie, projekt ustawy zawiera przepisy, które mają przenieść środki z rozbudowy autostrad na kolej i autobusy oraz wprowadzić wspólny bilet na połączenia regionalne za 50 zł miesięcznie. Pojawiają się w nim także systemowe zapisy odnośnie kolei towarowej. Do 2035 roku ponad 50 proc. towarów w kraju miałoby być transportowanych tą właśnie metodą.

Aktywiści swoje propozycje sami okrzyknęli mianem „Lex Ostatnie Pokolenie” i zamierzają wywierać presję na marszałku Sejmu, by jak najszybciej skierował projekt do komisji. W tym celu zamierzają rozpocząć akcję, którą określili jako „okupacja Sejmu”. Zwrócili uwagę, że marszałek Szymon Hołownia w środę odmówił im wejścia do budynków parlamentu, powołując się na kwestie bezpieczeństwa.

„Zagrożeniem, którego tak boi się Hołownia, jest walka o kilkanaście milionów Polaków wykluczonych transportowo, mieszkających w małych miejscowościach i na wsiach. Lex Ostatnie Pokolenie to tak naprawdę ustawa o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego oraz o ratowaniu miejsc pracy na kolei towarowej” – pisali aktywiści w komunikacie rozesłanym do mediów.

Ostatnie Pokolenie stawia na transport kolejowy

„Złożenie ustawy w Sejmie, które implikuje obowiązek izby do jej rozpatrzenia, jest historyczną chwilą zarówno dla tego ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa, ale także dla przeciwdziałania zmianom klimatu i walką o sprawiedliwość społeczną w Polsce” – czytamy dalej.

Ostatnie Pokolenie zwracało uwagę nie tylko na współpracę z Lewicą, ale i Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych. Organizacje współpracują ze sobą odkąd Ostatnie Pokolenie poparło i wzięło udział w ogólnopolskich protestach kolejarzy na przełomie lipca i sierpnia, które były wyrazem sprzeciwu wobec wielotysięcznych zwolnień w PKP Cargo.

