Poseł ze szczerym wyznaniem w studiu. Odniósł się do choroby alkoholowej

W „Śniadaniu Rymanowskiego” wystąpił Andrzej Szejna, były wiceminister MSZ. Polityka zapytano m.in. o jego walkę z problemem alkoholowym.

Andrzej Szejna o walce z alkoholizmem

– Całe życie człowiek musi być w gotowości – odpowiedział.

Andrzej Szejna wypowiedział się również na temat zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. – Uważam, że powinniśmy podejść do tego tematu bardzo poważnie – odpowiedział polityk.

Nocna prohibicja. Wysokie koszty społeczne

– Państwo powinno w tej kwestii być aktywne nie tylko ze względu na kwestie kosztów. Przypomnę, że 40 procent sytuacji, kiedy kierowcy tracą prawo jazdy, to są sytuacje prowadzenia pod wpływem alkoholu – dodał, zwracając uwagę na przeciążenie SOR-ów.

– Nie chodzi tylko o to, aby uczynić mniej elastycznym, czy uniemożliwić dostęp osobom, które tego alkoholu nadużywają (...), ale również utrudnić możliwość osobom innym, których jeszcze ten problem nie spotkał – wyjaśnił.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całej Polsce. Polacy zabrali głos w sondażu

Pracownia SW Research na zlecenie Wirtualnej Polski zapytała Polaków, co myślą o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Ankietowani wypowiedzieli się na temat prohibicji na terenie całego kraju. Ustawowy zakaz sprzedaży alkoholu w nocy na terenie Polski poparło 62,8 proc. respondentów. Odmiennego zdania było 20,7 proc. ankietowanych.

Zdecydowanie pozytywnie pomysł oceniło 39,4 proc. Odpowiedź „raczej tak” wskazało 23,4 proc. respondentów.

Nocnej prohibicji w kraju raczej nie popiera 11 proc. osób. Zdecydowanie pomysłu nie popiera 9,7 proc. ankietowanych.

Pozostali respondenci (16,5 proc.) nie wyrazili opinii na ten temat.

Dotychczas nocny zakaz sprzedaży alkoholu wprowadzono w około 180 gminach w Polsce. Obowiązuje on na terenie m.in. całego Krakowa, Bydgoszczy czy Białej Podlaskiej. Ograniczony terytorialnie do ścisłego centrum zakaz wprowadziły władze m.in. Poznania, Rzeszowa, Wrocławia, Katowic i Kielc.

