Nocna prohibicja. Polaków zapytano o zdanie

W ostatnich dniach w ogólnopolskich mediach powrócił temat nocnej sprzedaży alkoholu. Wszystko za sprawą burzliwych obrad warszawskiego samorządu, który ostatecznie nie wprowadził zakazu na terenie całego miasta. Projekt forsowany przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego został w ostatniej chwili przez niego wycofany. Ostatecznie radni podjęli decyzję o wprowadzeniu pilotażowego programu w Śródmieściu i na Pradze-Północ. W tych dwóch dzielnicach nie będzie można kupić w nocy alkoholu.

Nocna prohibicja w Warszawie. Pilotaż w dwóch dzielnicach

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że wiosną 2026 roku na radzie miasta pojawi się projekt uchwały rozszerzającej zakaz na całe miasto. Miałby wejść w życie 1 czerwca przyszłego roku.

Pracownia SW Research na zlecenie Wirtualnej Polski zapytała Polaków, co myślą o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Ankietowani wypowiedzieli się na temat prohibicji na terenie całego kraju.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całej Polsce. Polacy zabrali głos w sondażu

Ustawowy zakaz sprzedaży alkoholu w nocy na terenie Polski poparło 62,8 proc. respondentów. Odmiennego zdania było 20,7 proc. ankietowanych.

Zdecydowanie pozytywnie pomysł oceniło 39,4 proc. Odpowiedź „raczej tak” wskazało 23,4 proc.respondentów.

Nocnej prohibicji w kraju raczej nie popiera 11 proc. osób. Zdecydowanie pomysłu nie popiera 9,7 proc. ankietowanych.

Pozostali respondenci (16,5 proc.) nie wyraziło opinii na ten temat.

Dotychczas nocny zakaz sprzedaży alkoholu wprowadzono w około 180 gminach w Polsce. Obowiązuje on na terenie m.in. całego Krakowa, Bydgoszczy czy Białej Podlaskiej. Ograniczony terytorialnie do ścisłego centrum zakaz wprowadziły władze m.in. Poznania, Rzeszowa, Wrocławia, Katowic i Kielc.

Czytaj też:

Burmistrz Bielan: Mieszkańcy proszą nas, żebyśmy zabrali nowiutkie ławki, bo w nocy odbywają się na nich popijawyCzytaj też:

Nagły zwrot ws. warszawskiej prohibicji. Trzaskowski zapowiada kolejny krok