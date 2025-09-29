Syreny alarmowe mogą zawyć w Warszawie. Znamy powód

W dniach 29 września-3 października, od godz. 8:00 do godz. popołudniowych, będą prowadzone odbiory zmodernizowanych punktów alarmowych systemu SAOL (System Alarmowania i Ostrzegania Ludności) wojewody mazowieckiego.

Testy syren alarmowych w Warszawie. Co trzeba wiedzieć?

„Krótkotrwałe włączenia syren, trwające kilkanaście sekund, służą sprawdzeniu poprawności ich działania i nie powinny być traktowane jako sygnały ostrzegawcze. W związku z wystąpieniem tych sygnałów mieszkańcy miasta nie powinni podejmować żadnych czynności” – czytamy w komunikacie, który został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Miasta Stołecznego Warszawy.

Z kolei w komunikacie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaznaczono, że w związku z odbiorami zmodernizowanych punktów alarmowych mogą, choć nie muszą, występować kilkunastosekundowe uruchomienia syren alarmowych. „Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie techniczny i ma na celu sprawdzenie poprawności działania punktów alarmowych. Nie jest to sygnał ostrzegawczy związany z realnym zagrożeniem” – podkreślono.

Podstawowe sygnały alarmowe. Co oznaczają?

Przy okazji warto przypomnieć, że w przypadku ogłoszenia alarmu dla ludności cywilnej uruchamiany jest 3-minutowy modulowany dźwięk syreny, a o jego odwołaniu świadczy 3-minutowy ciągły dźwięk syreny. Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, które obowiązują na terenie kraju, są określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 maja 2025 r.

Kilka tygodni temu został zaprezentowany „Poradnik bezpieczeństwa”, który ma przygotować Polaków na każdą sytuację kryzysową. Dokument ma trafić do każdego domu w kraju. Obecnie poradnik jest dostępny na stronie rządowej.

