Jakie są najzdrowsze polskie grzyby? Dietetyk mówi o „długowieczności”

W Polsce nie brakuje amatorów grzybów i grzybobrania. Każdej jesieni zobaczymy w naszych lasach wędrowców z koszykami. W wielu domach wyczujemy też aromat suszonych zbiorów i zjemy pierogi z tym składnikiem.

Grzyby nie tylko smaczne, ale i zdrowe

Dietetyk Bartłomiej Kulczyński postanowił zwrócić uwagę na jeden z niedocenianych elementów. – Gdy mówi się o grzybach, to zwykle mamy na myśli to, że podkreślają one smak potraw. A z uwagi na to, że są one postrzegane raczej jako produkt ciężkostrawny, to pomija się ich jasną stronę – zaczął w swoim nagraniu.

Jak podkreślał, plusy tego składnika zaczynają się już przy liczeniu kalorii. 100g świeżych grzybów to jedynie około 50-70 kalorii. Znajdziemy w nich witaminy z grupy B, witaminę D, E, a także liczne minerały: potas, fosfor, magnez oraz małe ilości selenu i cynku. Grzyby są również bogate w wodę, błonnik oraz związki bioaktywne.

Jak podkreślają eksperci, w grzybach wyjątkowo cenne są beta-glukany, polifenole i chitozany. To związki o działaniu przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym i wspierające układ odpornościowy. Oczywiście wszystko zależy od gatunku.

Które polskie grzyby są najzdrowsze?

Jednym z najzdrowszych jest borowik szlachetny. Ten smaczny grzyb charakteryzuje się wysoką zawartością białka oraz witaminami z grupy B i mikroelementami wspierającymi odporność i układ nerwowy. Borowiki mają też ergotioneinę, która działa przeciwutleniająco i zapobiega chorobom przewlekłym.

– Niektórzy eksperci idą krok dalej i sugerują, że ergotioneina powinna być traktowana jako witamina długowieczności – stwierdza Kulczyński. Ten element znajdziemy też w opieńce miodowej, pieprzniku jadalnym, boczniaku ostrygowatym, twardniku japońskim (shiitake), gąsówce fioletowawej, maślaku zwyczajnym.

Z polskich grzybów bardzo zdrowe są też kurki, czyli pieprznik jadalny. Dostarczą organizmowi witamin z grupy B, związków o działaniu antybakteryjnym oraz przeciwwirusowym. Z kolei zawarte w nich fenole i indole chronią DNA przed mutacjami. Kurki korzystnie działają też przeciwko nowotworom i chorobom serca.

Podgrzybki to po raz kolejny witaminy z grupy B, witaminy D oraz potas, magnez i żelazo. Dostarczają też białka roślinnego, błonnika oraz antyoksydantów. Są przy tym niskokaloryczne i mają niski indeks glikemiczny.

Czubajka kania to witaminy A, C, D, E, z grupy B oraz potas, żelazo czy magnez. Może wspierać układ krążenia i stanowić wartościowy element diety roślinnej. Do bardzo zdrowych polskich grzybów należą też koźlarze, opieńki miodowe i rydze.

Czytaj też:

Rekordowy prawdziwek wbija w fotel. Ten grzybiarz miał szczęścieCzytaj też:

Grzyb jak z horroru. Straszy wyglądem, ale ma działanie lecznicze