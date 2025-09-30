Do szkół wrócą prace domowe? Flagowy projekt MEN może wkrótce odejść w niepamięć

Rezygnacja z prac domowych wzbudziła ogromne kontrowersje wśród nauczycieli. Część w ogóle nie zastosowała się do nowych zasad, część narzekała na utratę narzędzi do kontrolowania uczniów. Podkreślano też zauważalny spadek motywacji do nauki u nastolatków.

Prace domowe. MEN wycofa się z reformy?

Ministerstwo Edukacji Narodowej od początku zapowiadało, że będzie przyglądać się efektom własnej reformy i na bieżąco je oceniać. Dlatego też Instytut Badań Edukacyjnych opracowuje właśnie rekomendacje dla resortu. „Rzeczpospolita” donosi, że swoje wnioski IBE przedstawić ma do końca września.

Ta sama gazeta podaje nieoficjalnie, że Instytut zasugeruje powrót do prac domowych, przynajmniej w jakiejś okrojonej części. Rzecznik IBE Ryszard Kamiński wyjaśniał, że w instytucie działają dwa zespoły. Jeden z nich zajmuje się analizą ankiet z ponad 2 tys. szkół. Drugi opracowuje rekomendacje dla MEN.

Szkoła przywróci prace domowe?

Co ciekawe, negatywną opinię o braku prac domowych mają mieć zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Jedni i drudzy oceniali, że zmiana wpłynęła na samodzielność uczniów oraz ich wyniki. O przywrócenie zadań domowych apelowali też rodzice, zauważający problemy z nauką u swoich pociech.

Paradoksalnie, na pogorszenie sytuacji nie wskazują wyniki egzaminów. Argumentem za powrotem do starych zasad jest więc wyłącznie presja społeczna. Z badania Opinia24 dla RMF FM wynika, że dwie trzecie Polaków chce powrotu prac domowych. 37 proc. respondentów zdecydowanie popiera ten pomysł, a 29 proc. raczej się z nim zgadza. Przeciwko jest 17 proc. badanych, tyle samo nie ma opinii na ten temat.

– W tej postaci, w której były przed zmianą, na pewno nie wrócą – zaznaczała w rozmowie z RMF FM wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.

