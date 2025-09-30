Nowe kary dla uczniów. MEN wyjaśnia, co się zmieni

Zakończyły się konsultacje publiczne ws. nowelizacji Prawa oświatowego. Projekt ma m.in. uporządkować katalog kar, praw i obowiązków uczniów. Do MEN wpłynęło ok. 700 uwag, często sprzecznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaktualizowało projekt, uwzględniając postulaty jednej ze stron i wprowadzając korekty – podaje portal strefaedukacji.pl. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała na ostatnim posiedzeniu Komisja Wspólna Rządu i Samorządu.

Wiele kontrowersji wzbudził proponowany przez MEN katalog kar dla uczniów. Zdecydowano się zmodyfikować język opisujący relacje szkoły z uczniem w sytuacjach wymagających reakcji wychowawczej. Chodzi nie tylko o charakter porządkujący, ale też o rozgraniczenie dwóch obszarów: codziennej pracy szkoły z uczniami i interwencji resocjalizacyjnych w sytuacjach szczególnych.

Nowelizacja Prawa oświatowego. MEN zapowiada znaczące korekty

Katalog działań wychowawczych ma obejmować szereg środków stosowanych przez nauczycieli od rozmowy, przez mediację, po prace na rzecz społeczności szkolnej. Katalog tych działań będzie otwarty, a część działań najbardziej dotkliwych będzie wymagać zgody rodziców.

Uporządkowano też katalog kar rozumianych jako formalne sankcje administracyjne nakładane przez dyrektora szkoły. W tym wypadku będzie on zamknięty i znajdą się w nim takie środki jak upomnienie pisemne, nagana, nagana z ostrzeżeniem, a nawet przeniesienie ucznia do innej szkoły lub skreślenie z listy studentów.

Katalog obowiązków ucznia. MEN wyjaśnia, co się zmieni

Jeśli chodzi o zamknięty katalog obowiązków ucznia, to ma on pozostać zamknięty na poziomie ustawy, ale będzie uporządkowany i uzupełniony, by był jak najbardziej kompletny. MEN planuje przeprowadzić dodatkową ankietę dedykowaną nauczycielom i uczniom z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Na jej wypełnienie będzie kilka tygodni.

Zakończenie prac nad nową wersją projektu planowane jest na drugi tydzień października. Następnie dokument trafi do Stałego Komitetu Rady Ministrów i zostanie publicznie opublikowany. Potem zostanie skierowany do Rządowego Centrum Legislacji, a następnie pod obrady rządu. Opinie i spostrzeżenia z ankiety mają zostać uwzględnione już na etapie prac sejmowych.

