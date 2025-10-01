Firma wprowadziła nową butelkę, by uniknąć kaucji. „Antypolskie cwaniactwo”

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi od 1 października wprowadza w naszym kraju system kaucyjny. Sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych muszą odbierać puste opakowania i zwracać kaucje. Mniejsze lokale mogą dobrowolnie dołączyć do systemu odbioru, ale kaucję pobierać będą każdorazowo.

Nowe kaucje od 1 października

System obejmie napoje w plastikowych butelkach i metalowych puszkach, a od 2026 roku także w szklanych butelkach wielorazowego użytku. Kaucję otrzymamy po zwrocie opakowań. Nowe przepisy zakładają różne kaucje w przypadku trzech rodzajów opakowań.

Plastikowe butelki do 3 litrów to kaucja 50 gr, metalowe puszki do 1 litra – 50 gr oraz od 2026 r. szklane butelki wielorazowe do 1,5 litra – 1 zł. Kaucja jest pobierana przy zakupie. Zwrot pieniędzy następuje bez paragonu. Opakowania muszą być jedynie puste, niezgniecione i z czytelnym kodem kreskowym.

Ustronianka obchodzi przepisy. Butelka 3,001 litra

Producent Ustronianki wpadł na pomysł, by sprzedawać wodę w butelkach 3,001 litra i w ten sposób uniknąć konieczności doliczania kaucji. Na takie „sprytne” podejście zdecydowała się jedna z najstarszych firm w swojej branży, założona jeszcze w 1980 roku w Ustroniu.

O nowym pomyśle producenta Ustronianki dowiedzieliśmy się za pośrednictwem gazetki reklamowej sieci Kaufland. To tam reklamowane są butelki „nie podlegające systemowi kaucyjnemu”. Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko skomentował sprawę na platformie X.

„Wpływy z systemu kaucyjnego trafią do zwykłych ludzi oraz do polskich firm robiących zielone technologie. Nazwijmy rzeczy po imieniu: omijanie systemu to żadne eureka, tylko czyste antypolskie cwaniactwo. Wstyd też dla niemieckiego korpo Kaufland, które w Polsce promuje takie patologie. Ciekawe, czy tak samo robią u siebie w kraju” – pisał ostro.

Ustronianka wydała oświadczenie

Po nagłośnieniu sprawy w mediach społecznościowych, firma postanowiła odpowiedzieć na krytykę. „Jako producent z ponad 45-letnim doświadczeniem od zawsze odpowiadaliśmy na zmieniające się potrzeby rynku i oczekiwania konsumentów. Dzięki tym działaniom klienci zyskują możliwość wyboru. Konsumenci mogą sięgać zarówno po produkty objęte kaucją, które wkrótce pojawią się w sprzedaży pod marką Ustronianka, jak i po warianty, które nie podlegają systemowi kaucyjnemu” – czytamy.

„Od ponad 20 lat butelka 3,001l funkcjonuje w ofercie Ustronianki i wykorzystywana jest do produkcji zarówno wody, jak i napojów, które trafiają na rynek polski oraz na rynki zagraniczne. Teraz zyskuje dodatkowe znaczenie – jako praktyczna alternatywa dla produktów objętych systemem kaucyjnym” – dodawała firma.

