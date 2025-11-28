Jakie ceny karpia w 2025 r.? Dobra wiadomość dla Polaków

Pierwsze ogłoszenia o świątecznej sprzedaży ryb pojawiają się zwykle już pod koniec października. Zazwyczaj do sprzedaży dochodzi jednak drugiej połowie listopada, a nie tuż przed świętami Bożego Narodzenia – wyjaśniał portal strefaagro.pl. Karpia ma w tym roku nie zabraknąć. Według prognoz hodowców cena również powinna się utrzymać na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku lub może dojść do niewielkich podwyżek.

Ceny karpia 2025. Bez podwyżek przed świętami Bożego Narodzenia

Gospodarstwo rolne z Dolnego Śląska, które ma własne stawy hodowlane, od trzech lat sprzedaje ryby po tej samej cenie. Za karpia trzeba zapłacić 30 złotych za kilogram. Od grudnia będzie można poprosić o wypatroszenie, co będzie kosztować kolejne pięć złotych. Ryby są sprzedawane tylko do pojemników z wodą, możliwe jest wypożyczenie wiaderka, a kaucja wynosi 12 zł.

W woj. pomorskim karpia z własnego stawu można było kupić za 30 zł za kg lub 45 zł za 1,5 kg. W lubelskim karp z własnego stawu można było kupić w kwocie 15 zł za kg w przedziale wagowym od 1,2 do trzech kg. W kujawsko-pomorskim cena za karpia handlowego królewskiego wynosiła 23 zł za kg w przedziale od 1,5 do 3,2 kg. „Gazeta Krakowska” podała, że w Oświęcimiu czy w Zatorze żywego karpia można dostać za 25 zł.

Hodowcy karpia w Polsce zmartwieni. Młodzi pytają o łososia czy pstrąga

„Fakt” podał z kolei, że na warszawskich stoiskach za karpia patroszonego z głową trzeba zapłacić 38 zł za kg, a bez 48 zł za kg. Za taką samą kwotę można dostać płat z kręgosłupem, a płat bez kręgosłupa to koszt 56 zł. Hodowcy karpia zwracają z kolei uwagę, że młodzi wolą ryby gotowe i coraz częściej pytają się o inne gatunki, zwłaszcza morskie, np. łososia czy pstrąga.

