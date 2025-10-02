Czy zatęsknimy za prezydentem Trzaskowskim? „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania”

Rafał Trzaskowski wystąpił na Campus Academy w Międzyzdrojach. Według naszych rozmówców związanych z koalicją rządzącą, to nie był jednak korzystny dla niego występ.

Trzaskowski powiedział m.in., że nie należało obrażać Karla Nawrockiego w kampanii. I podobno miał na myśli Donalda Tuska, który w ostatnim tygodniu przed drugą turą wyborów prezydenckich w Polsacie miał napastliwe wystąpienie wobec Nawrockiego, sugerując jego związki z trójmiejskim półświatkiem. Zatem prezydent Warszawy wbił szpilę własnemu liderowi partyjnemu.

Nic dziwnego, że Campus Academy nie polepszył relacji między Donaldem Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim.

– Ludzie Trzaskowskiego namówili go do zorganizowania tego przedsięwzięcia, żeby pokazać, że politycznie ciągle żyją i walczą. Ale w Platformie Obywatelskiej to się nie spodobało, zatem prezydent Warszawy nie zyskał sympatii własnego środowiska – tłumaczy nasz informator.

