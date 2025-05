Zapytali Tuska o burzliwą przeszłość Nawrockiego. Postawił sprawę jasno

– Wszyscy zastanawiają się, dlaczego w tych wyborach wszystko kręci się wokół spraw, które nie mają nic wspólnego z polityką, państwem, przyszłością Polski. Chciałbym, żebyśmy tę rozmowę zaczęli od postawienia tej sprawy na ostrzu noża. Ze wszystkich stron słyszymy relację ze zdarzeń z życia Karola Nawrockiego, ale także z teraźniejszości Karola Nawrockiego, które wskazują na jego bliskie związki z twardym światem przestępczym — powiedział Donald Tusk w Polsat News. — Oczekuje od Karola Nawrockiego, że natychmiast zwróci się do sądu w trybie wyborczym — dodał premier.

Premier stwierdził, że "bardzo by chciał, żeby Karol Nawrocki nie wygrał wyborów". — Nie chciałbym, żeby prezydentem był ktoś, o kim pisze cały czas zagraniczna prasa. Jeśli Kaczyński, Nawrocki, PiS, uważają, że to wszystko jest nieprawda, to mają nazwiska i nazwy instytucji i mogą iść do sądu – stwierdził szef polskiego rządu.

W ten sposób Donald Tusk zareagował na doniesienia Onetu, z których wynika, że Karol Nawrocki miał organizować prostytutki dla klientów Grand Hotelu w Sopocie.

Wkrótce więcej informacji