Szokujące doniesienia o przeszłości Nawrockiego. W sieci zawrzało

Karol Nawrocki i szokujące doniesienia o przeszłości w Sopocie

Dwaj dawni znajomi szefa IPN, którzy z obawy o własne bezpieczeństwo pragnęli pozostać anonimowi zapewnili, że są gotowi potwierdzić swoje słowa przed sądem. Ujawnili, że kandydat popierany przez PiS w wyborach prezydenckich miał w przeszłości uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie.

– Kiedyś na wieczornej zmianie Karol zapytał mnie, czy nie chcę zarobić jakichś dodatkowych pieniędzy, bo on i grupa ludzi z ochrony zarabiają na dostarczaniu prostytutek hotelowym gościom. Moja rola miała polegać na tym, że jeśli jakiś gość zapyta mnie, gdzie można spotkać dziewczyny, to mam dać znać Karolowi lub jego znajomemu – relacjonował rozmówca Onetu.

– Karol zaproponował mi dołączenie do tej grupy, która zajmuje się sprowadzaniem prostytutek. Oferował, że będzie się ze mną dzielił pieniędzmi. Dostał zdecydowaną odmowę i to w ostrych słowach. To było dla mnie nie do przyjęcia. Potem Karol mi się pochwalił, że to on współtworzył tę siatkę – dodawał.

Nawrocki w centrum kolejnej afery. PiS reaguje

W odpowiedzi na te doniesienia szef IPN stwierdził, że „medialni pomocnicy Tuska i Trzaskowskiego nie zabiorą mu zwycięstwa”. Zapowiedział pozwy w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych, a także złożę prywatny akt oskarżenia w trybie karnym. Kandydat nie zdecydował się jednak na pozew w trybie wyborczym.

Na doniesienia Onetu zareagował także Jarosław Kaczyński. „Tusk i Trzaskowski wygrywają w więzieniach. To przyczynek do zrozumienia tego, co dziś dzieje się w kampanii wyborczej czyli kolejnego odrażającego, opartego na kłamstwie, ataku na Karola Nawrockiego” – napisał prezes PiS w mediach społecznościowych.

„Mają pieniądze i dostęp do ludzi, którzy powiedzą wszystko, co będzie trzeba. A jaki jest rzeczywisty powód tego działania? Chcą odwrócić uwagę od odmowy zrobienia testów narkotykowych przez Trzaskowskiego, Nitrasa i inne osoby” – dodał były wicepremier.

Patryk Jaki stwierdził, że „jeśli są świadkowie, to niech uwiarygodnią to, co mówią”. – Politycy PiS bagatelizowali deklarację informatorów Onetu, że są w stanie zeznawać przed sądem. W tej chwili sądy wyglądają tak, że pousuwało się sędziów, którzy się nie podobają – ocenił polityk PiS.

– Jest seria kolejnych dość plugawych ataków personalnych na Karola Nawrockiego. Nie jesteśmy tym zaskoczeni. Karol Nawrocki wielokrotnie na ten temat się wypowiadał. Nic takiego nie miało miejsca. Żaden z nich nie ma odwagi powiedzieć tego pod nazwiskiem. To jest cały komentarz do tych bzdur – powiedział Adam Bielan.

Nawrocki i prostytutki w Grand Hotelu. KO i Lewica reagują

Suchej nitki na Karolu Nawrockim nie zostawili politycy KO i Lewicy. „Niech ten, kto za młodu nigdy nie próbował sutenerstwa pierwszy rzuci kamieniem” – kpił Radosław Sikorski. Szef MSZ do swojego wpisu na Twitterze dołączył cytat z Andrzeja Dudy.

W rozmowie z Radiem Zet pytany o ustawki, w których brał udział Karol Nawrocki, prezydent stwierdził, że „każdy z nas miał swoją młodość a chłopcy, zwłaszcza mocni, męscy, jak są młodzi, to lubią się poszarpać i zachowują się jak małe niedźwiadki”. Problem polega jednak na tym, że jak ustaliła WP, Karol Nawrocki brał udział w ustawce w 2009 roku, a więc nie był już młodym chłopcem.

