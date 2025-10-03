Pożar hali w Wielkopolsce. Płoną rozpuszczalniki

„Płonie hala z rozpuszczalnikami, na miejsce udają się liczne siły i środki. Na miejscu pluton gaśniczy z Krotoszyna” – donosi w mediach społecznościowych portal Strazacki.pl. Do pożaru doszło w Czeluścinie, miejscowości położonej między Poznanie, a Wrocławiem, w połowie drogi pomiędzy Lesznem, a Ostrowem Wielkopolskim.

Pożar hali w Czeluścinie

TVP Info donosi, że płomienie objęły dużą halę o powierzchni 2000 metrów kwadratowych. Serwis Gostynska.pl dodaje, iż zagrożone są sąsiednie budynki. W pobliżu hali znajdują się domy mieszkalne. Na zdjęciach ze zdarzenia widać wyraźnie, że nad halą unosi się słup dymu, widoczny z dużej odległości.