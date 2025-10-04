Mec. Dębska o czekaniu na sprawę rozwodową: Przez 12 miesięcy życie się nie zamraża. Nasze dzieci nie wchodzą do lodówki

Paulina Socha-Jakubowska: Często ludzie szukają „dobrego adwokata”. A co to właściwie oznacza?

Mec. Marcjanna Dębska: Nie tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Wyobrażam sobie, że najbardziej typową odpowiedzią byłaby: „Adwokat skuteczny”. Że jakąś miarą umiejętności zawodowych adwokata jest wynik sprawy. I bardzo często klienci już na pierwszych spotkaniach pytają, jaka jest gwarancja sukcesu.

Ale adwokat nie odpowiada za wynik postępowania. To nie my, adwokaci, pełnomocnicy, wydajemy orzeczenia.

Kluczowe prawdopodobnie jest znalezienie adwokata, który będzie pasował merytorycznie do naszej sprawy. Pamiętajmy, że w zawodach prawniczych, czy to w zawodzie adwokata, czy radcy prawnego nie ma specjalizacji.

Moje doświadczenie zawodowe sprowadza się do tego, że adwokat jeszcze musi być jeszcze dopasowany osobowościowo z klientem.

Oto fragment odcinka: