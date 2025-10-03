„Pseudoekoprzekręt”. Krytykuje, a głosował za

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta we wpisie na X krytykuje obowiązujący od kilku dni system kaucyjny.

Sebastian Kaleta atakuje system kaucyjny. Głosował za jego wprowadzeniem

„Rząd Tuska wprowadza kontrowersyjny system kaucyjny. W dzisiejszym komentarzu pokazuję jak ma on funkcjonować, kto zarobi i ile stracimy” – napisał w czwartek w mediach społecznościowych. Polityk załączył również linka do serwisu YouTube, na którym opublikował dłuższy materiał dotyczący systemu.

Na filmie Sebastian Kaleta nazywa system kaucyjnym „pseudoekoprzekrętem”. Zdaniem polityka wprowadzenie go to „ekomrzonki o tym, że musimy jeszcze bardziej sortować śmieci, bo planeta zginie, to jest pic na wodę, fotomontaż”. Poseł stwierdził, że „wszyscy będziemy musieli (...) jeszcze więcej się tymi śmieciami zajmować, zamiast spokojnie żyć”.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego Sebastian Kaleta podsumował: „zwiększenie kosztów życia, zwiększenie uciążliwości życia, zarobią nieliczni, a stracą liczni”.

„Psuedoekoprzekręt” i „ekomrzonki”. Poseł PiS poparł system kaucyjny

Pod postem na X pojawiły się głosy poparcia polityka Prawa i Sprawiedliwości. Internauci porównywali system kaucyjny do nakrętek na stałe przytwierdzonych do butelek.

Część komentatorów zwróciło jednak uwagę na szczegół, który umknął Sebastianowi Kalecie. Politykowi przypomniano, że decyzję o wprowadzeniu systemu kaucyjnego wprowadził rząd Mateusza Morawieckiego, a sam Kaleta głosował w 2023 roku za tym projektem. Hipokryzję posłowi wytknął m.in. lider Konfederacji Sławomir Mentzen.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości próbował się bronić słowami „Kształt systemu i jego podstawowe cechy, np. faktyczna obligatoryjność, które dziś są krytykowane, są dziełem rządu Tuska i zmienionej ustawy w 2024 roku, której PiS NIE POPARŁ”.

Inny internauta załączył publikację rządową z 2022, w którym systemu kaucyjnego bronił Jacek Ozdoba, kolega partyjny Sebastiana Kalety. Były wiceminister klimatu i środowiska mówił wtedy:

– Wprowadzenie systemu kaucyjnego pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez odpady szklane i zapewni lepszy surowiec do recyklingu. Aby system ten funkcjonował prawidłowo, musi być powszechnie dostępny, a także zapewniać łatwy zwrot opakowania i odzyskanie kaucji.

