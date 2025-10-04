Nie żyje były prorektor Collegium Humanum. To bliski współpracownik Pawła Cz.

W piątek 3 października Paweł Dulski został odnaleziony martwy w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie – poinformowała Telewizja Republika. To były prorektor Collegium Humanum i bliski współpracownik Pawła Cz., któremu postawiono 75 zarzutów prokuratorskich. Rzecznik prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II (Mokotów) aspirant sztabowy Marta Harberska potwierdziła interwencję „u osoby w kryzysie emocjonalnym”.

Paweł Cz. oraz sześć innych osób, w tym była prezes uzdrowiska w Rymanowie-Zdroju, zarzuty usłyszeli w lutym 2024 r. W marcu zarzuty przedstawiono kolejnym dwóm osobom, m.in. dyrektorowi Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W czerwcu zarzuty o charakterze korupcyjnym usłyszało trzech następnych podejrzanych. Byli to rektorzy prywatnych uczelni. Tego samego miesiąca zatrzymano i przedstawiono zarzuty kolejnym siedmiu osobom.

Śledztwo ws. Collegium Humanum. Najważniejsze wydarzenia

W październiku w siedzibie dawnego Collegium Humanum funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy Ukrainki w trakcie popełniania przestępstw o charakterze korupcyjnym. Kobiety usłyszały zarzuty. W listopadzie głośno było z kolei o zatrzymaniu i zarzutach dla Jacka Sutryka, Karola Karskiego oraz byłego prorektora uczelni Collegium Humanum i jego żony Michała i Katarzyny J. oraz Mariana D. W lutym 2026 r. szerokim echem odbiły się z kolei zarzuty dla Błażeja Spychalskiego i jego żony Sandry.

Kolejne zatrzymania i zarzuty miały miejsce w marcu i dotyczyły dwóch byłych komendantów KG PSP, byłego zastępcy komendanta głównego oraz byłego dyrektora do spraw kształcenia studentów dawnej SGSP. W maju zatrzymano i przedstawiono zarzuty byłemu prorektorowi Collegium Humanum Tarasowi G. W tym samym miesiącu zarzuty usłyszało kolejne pięć osób. W czerwcu zatrzymano natomiast i przedstawiono zarzuty prorektor prywatnej uczelni wyższej. Prokuratura informowała wtedy o łącznie 372 zarzutach dla 72 osób.

