Balon meteorologiczny z doczepioną paczką przy granicy z Białorusią. Policja wyjaśnia

Białoruscy przemytnicy papierosów w ramach zmasowanej akcji wypuścili w stronę Polski i Litwy dziesiątki balonów meteorologicznych z kontrabandą – poinformowało RMF FM. Na razie wiadomo o 26 odnalezionych obiektach. Prawie wszystkie odnalazły się w Wilnie i okolicach. Z powodu naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej i wykrycia balonów nad wileńskim lotniskiem władze zdecydowały się na wstrzymanie operacji.

Przerwa trwała niemal siedem godzin. Ograniczono 30 rejsów, a utrudnienia dotknęły niemal sześć tysięcy pasażerów. Jeden z obiektów spadł z kolei w miejscowości Ożynnik koło Białegostoku. Balon znalazł rolnik. Do obiektu była doczepiona paczka, a w środku znajdowało się 1 750 paczek papierosów. Według szacunkowych danych litewskiej straży granicznej w balonach, które w nocy wleciały do kraju, przemycono prawie 12 tys. paczek papierosów.

Balony meteorologiczne z kontrabandą. Policja wyjaśnia, w jaki sposób się zachować

Warmińsko-mazurska policja pod koniec września informowała, że „w każdym przypadku zauważenia podejrzanego obiektu, który niespodziewanie ląduje w naszej okolicy, należy powiadomić o tym policjantów”. Podkreśliła, że sytuacja dotyczy m.in. balonów, które są wykorzystywane przez przemytników do nielegalnego transportu towarów objętych podatkiem akcyzowym.

„W przypadku odkrycia takiego obiektu nie należy się do niego zbliżać i samodzielnie próbować sprawdzać co znajduje się w paczce do niego podłączonej. W pierwszej kolejności należy zadzwonić pod numer alarmowy i przekazać informację o takim znalezisku służbom, a następnie poczekać do przyjazdu policjantów, by wskazać im dokładnie to miejsce” – podsumowano. Balony znaleziono 30 września w Bartoszycach, 28 września w miejscowości Burszewo i 24 września w gminie Kruklanki.

