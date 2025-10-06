Dramat 31-latka z Polski. Wysiadł z autobusu w Niemczech i przepadł

31-latek wyjechał do Danii w lipcu 2025 roku, jednakże po kilku miesiącach pracy zdecydował się wrócić do kraju. Wyruszył do Polski, podróżował autobusem, który zatrzymał się na dworcu głównym w niemieckiej Lubece. Wysłał stamtąd bliskim swoją lokalizację i zapewnił, że wszystko jest w porządku.

Jak relacjonuje rodzina zaginionego, Damian Tor udał się do toalety, ale gdy wrócił, jego autokaru na było już na postoju. Pojazd odjechał – wraz z jego bagażem.

Mężczyzna miał próbować wrócić do Polski innym sposobem. Od tego momentu nie odezwał się do bliskich, a jego telefon jest nieaktywny.

Zaginął Damian Tor. Policja opublikowała rysopis

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim opublikowała informacje w sprawie zaginionego oraz jego rysopis. Damian Tor ma 180 centymetrów wzrostu a w dniu zaginięcia miał na sobie czarną kurtkę. Ma kilka cech charakterystycznych – to brak jednej jedynki, kaszak po lewej stronie czoła oraz tak zwana myszka na ręce.

Funkcjonariusze apelują do tych, którzy mogli widzieć zaginionego 31-latka lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat, by skontaktowali się pilnie z policją, dzwoniąc pod numer telefonu 47 815 42 10.

Warto pamiętać, że w takiej sytuacji każdy sygnał może być na wagę złota.

