Burza po decyzji MEN. Nauczyciele będą wściekli

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nauczyciele, którzy jeżdzą na wycieczki szkolne, otrzymują dokładnie takie same wynagrodzenie, jakby prowadzili zajęcia w klasach. Pedagodzy zwracali uwagę na fakt, że jest to niesprawiedliwe, ponieważ ponieważ wyjazdów muszą pracować znacznie więcej godzin, które nie są traktowane jako nadliczbowe.

Sprawą zajął się Sąd Najwyższy. W lutym 2025 roku SN wydał orzecznie, zgodnie z którym wszystkie godziny nadliczbowe nauczycieli powinny być traktowane jako nadgodziny według kodeksu pracy. Tym samym za wszystkie nadgodziny – również też podczas wycieczek – pedagodzy powinni dostawać dodatkowe pieniądze.

Jak się jednak okazuje, dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli nie będzie. – Od 1 września 2025 roku nauczyciel wyjeżdżający z klasą zachowuje prawo do wynagrodzenia za przydzielone, a niezrealizowane godziny ponadwymiarowe – wyjaśniła Ewelina Gorczyca, rzeczniczka MEN.

Resort wyjaśnił, że aktualnie istnieją regulacje, które pozwalają na wypłatę dodatkowych środków finansowych za prowadzenie szkolnych wycieczek. Rzeczniczka tłumaczyła, że nauczyciele są zatrudniani na podstawie karty nauczyciela a nie kodeksu pracy.

Z kolei Katarzyna Lubnauer przypomniała, że obowiązujący wymiar czasu pracy nauczyciela to 40 godzin tygodniowo. – W związku z tym ten czas, który jest pomiędzy 40-godzinnym czasem pracy a godzinami pensum, to jest czas, który może wykorzystać dyrektor szkoły do wskazywania innych zadań, w tym wyjść z uczniami – zaznaczyła wiceszefowa MEN.

Zgodnie z tym tłumaczeniem, wycieczki szkolne nie będą traktowane jako dodatkowe zadania, które realizują nauczyciele.

MEN zapowiada, że pracuje nad rozwiązaniami systemowymi, które w przyszłości jasno określą zasady wynagradzania nauczycieli za wycieczki. Na razie jednak nie podano żadnych szczegółów.

Czytaj też:

Dwa dni bez zajęć w szkole? Decyzja należy do dyrektorówCzytaj też:

W tej części Polski uczniowie nie chcą edukacji zdrowotnej. Mamy nowe dane