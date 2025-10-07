Dwa dni bez zajęć w szkole? Decyzja należy do dyrektorów

Już za tydzień, 14 października, w polskich szkołach obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela w ten dzień nie odbywają się lekcje. W wielu szkołach w ten dzień odbęda się apele lub imprezy.

Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku przypada we wtorek

Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione w 1972 jako Dzień Nauczyciela. Obecną nazwę otrzymało 10 lat później. Święto upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, Inicjatorem powstania KEN był król Stanisław II August Poniatowski. Komisję powołał Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku.

W roku szkolnym 2025/2026 Dzień Edukacji Narodowej przypada we wtorek. Niektóre placówki dla swoich uczniów planują wyjścia lub wycieczki. Dyrektorzy mogą przedłużyć celebrowanie Dnia Edukacji Narodowej na poniedziałek korzystając z tzw. dni do dyspozycji dyrektora.

Dni dyrektorskie. Dłuższy weekend dla uczniów

Liczba takich dni zależna jest od rodzaju szkoły. Na najniższym szczeblu edukacji, w szkołach podstawowych, dyrektor ma osiem dni do wykorzystania w trakcie trwania roku szkolnego. Dwa dni więcej – 10 dni – może wykorzystać dyrektor w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, itd.). 4 dni przysługują w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele informację o dodatkowych dniach wolnych od zajęć w danym roku szkolnym powinny być przekazane do 30 września. W takie dni pomimo braku lekcji szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Dyrektorzy często korzystają z tzw. dni dyrektorskich np. podczas świąt, które nie są wolne od pracy, w czasie egzaminów zewnętrznych lub chcąc stworzyć dłuższy weekend dla podopiecznych i nauczycieli.

