W tym regionie uczniowie nie chcą edukacji zdrowotnej. Mamy nowe dane

Według informacji przekazanych do redakcji Wprost.pl przez Elżbietę Modrzewską, katowicką wicekurator oświaty, 68,23 proc. rodziców z województwa śląskiego podjęło decyzję o wypisaniu swoich dzieci z przedmiotu edukacja zdrowotna.

Do tej grupy zaliczani są również pełnoletni uczniowie, którzy złożyli podobne oświadczenia. Takie dane kuratorium uzyskało na podstawie danych z 90,95 proc. szkół w regionie, których dyrektorzy wypełnili ankiety dotyczące frekwencji na nowym przedmiocie.

Wkrótce więcej informacji.

