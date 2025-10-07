Tragedia na Pomorzu. Co najmniej jedna osoba nie żyje

Do zdarzenia doszło w miejscowości Łebieńska Huta w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Gdańsku podało, że zgłoszenie wpłynęło około godziny 19.30.

Kierowca wjechał w grupę nastolatków na Pomorzu

Według wstępnych informacji służb, na wysokości ulicy Kartuskiej kierowca samochodu osobowego marki Opel wjechał w grupę nastolatków.

Andrzej Zalewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, przekazał, że potrąconych zostało czterech nastolatków. Trzech chłopców w wieku 10-16 lat poruszało się rowerami a jeden pieszo.

Na miejsce wypadku skierowano m.in. cztery zastępy straży pożarnej z powiatu wejherowskiego, a także jednostki z JRG Kartuzy i OSP Pomieczyno.

Tragedia na Pomorzu. Jedna osoba nie żyje

Skutki zdarzenia okazały się tragiczne. Andrzej Zalewski przekazał, że mimo wysiłku medyków, jeden z poszkodowanych nastolatków odniósł tak poważne obrażenia, że jego życia nie udało się uratować. Kolejny chłopiec został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala. Na chwilę obecną wiadomo, że konieczna była amputacja nogi. Dwie pozostałe osoby z lżejszymi urazami przetransportowano karetkami.

Przyczyny tragedii pozostają na razie nieznane. Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że kierowca samochodu osobowego miał uciec z miejsca wypadku bez udzielenia pomocy poszkodowanym.

Droga wojewódzka nr 224 w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazdy przez lokalne drogi.

