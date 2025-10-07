Nagle wjechał w ludzi na przystanku. Poszkodowane dziecko

Trzy osoby – w tym dziecko – we wtorek (7 października) rano stały na przystanku autobusowym. Oczekiwały na transport komunikacji miejskiej, gdy nagle w pobliżu nich znalazł się pojazd.

Kierowca osobówki wjechał w grupę osób – podaje rozgłośnia RMF FM.

Na miejsce – Łebcz jest oddalony od Władysławowa o około 5,5 kilometra – wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Załogą Ratownictwa Medycznego na pokładzie. Z ustaleń redakcji radia wynika, że wszystkie trzy osoby trafiły do jednego ze szpitali. Oprócz helikoptera LPR i karetki pogotowia, wezwano także m.in. straż pożarną i policję (na fotografiach, które zostały udostępnione przez RMF FM, widzimy dwa radiowozy).

