MON chce szkolić do 100 tys. osób rocznie. Podano główne założenia

Pilotażowy program powszechnych szkoleń wojskowych ma wystartować jeszcze w tym roku w listopadzie. Ministerstwo Obrony Narodowej chce, aby do stycznia przeszkolono kilka tysięcy osób, a w 2026 roku już 30 tys. Docelowo resort chciałby szkolić 100 tys. osób na rok.

Powszechne szkolenia wojskowe. MON ma spore ambicje

MON chciałoby, aby program szkoleń był elastyczny i dopasowany indywidualnie do uczestników. Chętni mieliby sami decydować nawet, ile potrwa ich szkolenie. – Chętna osoba zdecyduje, czy chce przejść szkolenie w ramach obrony cywilnej, czy w ramach kursu obronnego wybrać swoją specjalizację. Następnie wybierze miejsce, w którym odbędzie taki kurs – mówił w RMF FM Cezary Tomczyk.

Zakres tematyczny szkoleń miałby obejmować szeroki wachlarz zagadnień. Od m.in. obsługi dronów, używania broni, poprzez kursy medyczne dla medyka wojskowego, aż do technik przetrwania w miastach i poza nimi. Całość wieńczyłoby złożenie przysięgi wojskowej i zdobycie statusu rezerwisty.

Wiceminister Tomczyk o szkoleniach

W środę 8 października w programie „Rozmowa Piaseckiego” w TVN24 wiceminister Tomczyk zapowiadał, że niektóre z modeli szkoleń powinny powstać w kilka tygodnia, a pozostałe do końca roku. Opracowywać będzie je Sztab Generalny Wojska Polskiego.

– My mówimy o uruchomieniu szkoleń indywidualnych, które pozwolą każdemu Polakowi zapisać się na takie szkolenie albo przejść je grupowo, na przykład w ramach zakładu pracy – wyjaśniał polityk. Grupy pracowników do przeszkolenia będzie mogła zgłosić każda firma.

– Jednocześnie każdy Polak i każda Polka już za chwilę będzie mogła zapisać się na indywidualne szkolenie – dodawał. – W modelu idealnym chciałbym, żeby gotowych do wzięcia na siebie odpowiedzialności albo bycia w rezerwie Wojska Polskiego było około miliona ludzi, bo to jest fundament – podkreślał Tomczyk.

