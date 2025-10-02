Wielka misja w Polsce. Wszystko stało się w rekordowo krótkim czasie

W środku lasu między Annopolem a Stalową Wolną na Podkarpaciu otwarto Camp Jomsborg – nowoczesne centrum szkoleniowe zbudowany przez Siły Zbrojne Norwegii na potrzeby ukraińskiego wojska. Baza miała odtworzyć możliwie najbardziej prawdopodobne warunki pola walki – opisuje Interia. W tym samym czasie szkoleniu może tu podlegać do 1,2 tys. żołnierzy. Celem jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie nowoczesnego pola walki.

Jak podkreślono, to „największa tego typu operacja wojskowa prowadzona poza granicami Ukrainy”. Strategiczna jest też lokalizacja. Blisko granicy z Ukrainą i daleko poza zasięgiem ewentualnych działań bojowych. – Zamierzamy tę lokalizację wykorzystywać także na potrzeby polskiego wojska. Bo jak wiadomo, Ukraińcy są specjalistami w dziedzinie działań antydronowych. Będziemy chcieli, aby ta współpraca była dwustronna – skomentował Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz otworzył na Podkarpaciu ośrodek szkolenia na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy

Minister obrony narodowej podkreślił na otwarciu obiektu, że to „ważny moment dla bezpieczeństwa Europy, wsparcia Ukrainy, budowy zdolności naszych państw w odstraszaniu i w obronie oraz dla całej wspólnoty państw NATO, chcących pokoju, spokoju, normalności, bezpieczeństwa”. Kosiniak-Kamysz dodał, że „pokój potrzebuje siły, sprawności, treningu, dobrze wyszkolonej armii i silnego sojuszu”. Camp Jomsborg powstał w rekordowo krótkim czasie, bo decyzja zapadła w maju.

Według szefa MON poligon „tak naprawdę zaczyna teraz drugie życie i uzyskuje zdolności, których nigdy wcześniej nie posiadał”. Ośrodek powstał bowiem na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba – Lipa. – Jest miejsce do implementacji doświadczeń wojny na Ukrainie, która się toczy – implementacji najlepszych rozwiązań armii antydronowej i zdolności dronowych, jakie posiada ukraińska armia, która jest po dobrej stronie mocy – zakończył Kosiniak-Kamysz.

