Ukradł auto, podczas blokady ruszył na policjanta. Padły strzały

7 października ok. godz. 16.10 strona czeska powiadomiła oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze o prowadzonym pościgu transgranicznym za kierowcą Fiata Ducato. Samochód skradziono w Czechach. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał w kierunku Polski, w stronę Jakuszyc. Na wysokości Piechowic funkcjonariusze zorganizowali posterunek blokadowy.

Kierowca na widok policjantów zatrzymał auto, próbował zawrócić, a potem ruszył na jednego z funkcjonariuszy. W związku sytuacją zagrożenia życia i zdrowia policjanta inny funkcjonariusz oddał strzały ostrzegawcze w celu unieruchomienia samochodu. Mężczyzna kontynuował jednak ucieczkę, przy okazji łamiąc liczne przepisy ruchu drogowego i stwarzając poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Pościg z Czech do Polski. Pod wpływem środków uderzających uciekał przed policją

Po kilku kilometrach w Wojcieszycach kierowca zjechał z drogi głównej na łąkę, porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo. Po krótkim pościgu mężczyznę zatrzymano. Był nim 30-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego. Badanie testerem potwierdziło przypuszczenia, że mężczyzna znajdował się pod wpływem środków odurzających. 30-latek trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze czynności procesowe.

Usłyszał zarzuty m.in. kradzieży pojazdu, czynnej napaści na funkcjonariusza Policji, kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz narażenia życia i zdrowia innych osób. 30-latkowi grozi 10 lat więzienia. Policjanci podkreślili, że ucieczka w takiej sytuacji i tak nie ma sensu, bo każda jej próba i tak prędzej czy później kończy się zatrzymaniem, a jej skutki prawne są bardzo poważne.

Czytaj też:

Sceny jak z filmu akcji w Elblągu. Trwa policyjny pościgCzytaj też:

Nieznane drony nad Monachium. Niemiecki minister obrony apeluje o spokój