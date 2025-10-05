Nieznane drony nad Monachium. Niemiecki minister obrony apeluje o spokój

Nieznane drony pojawiają się nad Niemcami coraz częściej. Minister obrony Boris Pistorius zaapelował w niedzielę o zachowanie spokoju, zapewniając, że jak dotąd zaobserwowane obiekty nie stanowiły konkretnego zagrożenia. – Oczywiście rozumiem niepokój, ale tym ważniejsze jest, aby spojrzeć na sytuację trzeźwo i spokojnie – powiedział w rozmowie z „Handelsblatt”.

Pistorius podkreślił, że Bundeswehra dysponuje środkami reagowania, choć nie wszystkimi, które byłyby pożądane. Popiera jednocześnie projekt ustawy o obronie przed dronami autorstwa ministra spraw wewnętrznych Alexandra Dobrindta, zakładający możliwość współdziałania wojska i policji.

– Bundeswehra nie może być wszędzie i zestrzeliwać dronów z nieba. Kluczowe jest, by policja oraz operatorzy infrastruktury krytycznej rozwijali własne zdolności – zaznaczył.

Ważne słowa ministra obrony Niemiec. Tak powiedział o Putinie

Minister odniósł się także do sytuacji międzynarodowej, wskazując na działania Rosji. Jego zdaniem to Kreml stoi za serią prowokacyjnych lotów bezzałogowców w przestrzeni powietrznej państw NATO.

– Chodzi o prowokowanie, wywoływanie strachu i kontrowersyjnych debat. Putin bardzo dobrze zna Niemcy i ich reakcje – ocenił Pistorius.

Szef resortu obrony przestrzegł również przed pochopnym odczytywaniem analiz dotyczących możliwości rosyjskiego ataku na NATO w 2029 roku. Jak przypomniał, według niemieckiego wywiadu i ministerstwa obrony Rosja do tego czasu odbuduje siły zbrojne, co pozwoliłoby jej na taki krok.

– Nie oznacza to, że Putin faktycznie go podejmie, ale mógłby. Dlatego musimy być przygotowani na najgorszy scenariusz – dodał.

Państwa NATO mają problem z dronami. Rośnie częstotliwość zdarzeń

Wywiad z niemieckim ministrem obrony pojawił się po tym, jak w miniony piątek lotnisko w Monachium zostało dwukrotnie sparaliżowane po zgłoszeniach o obecności bezzałogowców. Wstrzymano kilkanaście lotów, a tysiące pasażerów spędziło noc na terminalu.

Tego samego dnia w Belgii nad bazą wojskową Elsenborn zauważono 15 dronów, które później wleciały nad terytorium Niemiec. W Czechach z kolei służby postawiono w stan gotowości po informacji o planowanym ataku dronowym na lotnisko w Pradze.

