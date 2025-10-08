Zmarł po interwencji policji. Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Lubinie poinformowała w komunikacie prasowym, że we wtorek 7 października wszczęła śledztwo ws. wyjaśnienia przebiegu interwencji policyjnej wobec 41-latka. Miała ona miejsce tego samego dnia ok. godz. 5.00 rano. Mężczyzna w stanie podenerwowania poruszał się ulicami miasta z młotkiem i siekierą w ręku. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do lubińskiej komendy od mieszkańca miasta – pracownika instytucji samorządowej.

Jednocześnie była partnerka mężczyzny zgłosiła, że 41-latek dzień wcześniej kierował wobec niej groźby karalne. Funkcjonariusze podczas interwencji zatrzymali mężczyznę przy użyciu środków przymusu bezpośredniego. Z uwagi na stan pobudzenia 41-latka na miejsce wezwano pogotowie. W trakcie udzielania pomocy medycznej mężczyzna zmarł. O sprawie natychmiast powiadomiono prokuratora, który osobiście przeprowadził oględziny miejsca zdarzenia.

41-latek zmarł po interwencji policji. Sprawą zajmuje się prokuratura

Na jego polecenie zabezpieczono materiał dowodowy w postaci nagrań z monitoringu i prywatnego telefonu. Niezwłocznie przesłuchano również naocznego świadka zdarzenia i inne osoby mające wiedzę w sprawie. Śledztwo dotyczy ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Sprawdzane będzie także, czy 41-latek zmarł na skutek interwencji funkcjonariuszy.

W czwartek we wrocławskim Zakładzie Medycyny Sądowej przeprowadzona będzie sekcja zwłok mężczyzny. Wyjaśni ona, co było bezpośrednią przyczyną śmierci 41-latka. Przeprowadzone będą też badania toksykologiczne i histopatologiczne. Ich wyniki będą znane za kilka tygodni i odpowiedzą na to, czy mężczyzna był pod wpływem środków odurzających lub alkoholu. 41-latek był wcześniej kilkakrotnie karany, m.in. za spowodowanie obrażeń ciała, groźby karalne i posiadanie narkotyków.

