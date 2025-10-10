500 plus na psa i kota w Polsce. To ostatni moment na złożenie wniosku

Program „500 plus na psa i kota” nie jest prostym odzwierciedleniem 800 plus dla rodzin. Jest to akcja prowadzona przez samorządy, dlatego nie obowiązuje ona w całej Polsce.

500 plus na psa i kota w Polsce. Kto może skorzystać?

W ramach programu refundowane są koszty zabiegów weterynaryjnych (sterylizacja, kastracja, czipowanie). Warto podkreślić, że wypłacane środki nie trafiają na konto właściciela zwierzęcia, ale są przekazywane gabinetom weterynaryjnym. Zasada jest prosta: właściciel idzie do weterynarza a klinika wystawia fakturę urzędowi miasta/gminy. Opiekun czworonoga musi zapłacić tylko to, co wykracza poza kwotę dofinansowania.

Program funkcjonuje w wielu gminach oraz dużych miastach m.in. Warszawie, Poznaniu, Lublinie czy Wrocławiu.

Każda gmina indywidualnie określa zasady uczestnictwa w programie. Podstawowe wymogi dotyczą zazwyczaj wieku i zdrowia pupila – w programie nie mogą brać udziału te zwierzęta, które nie ukończyły 6. miesiąca życia bądź nie zostały zakwalifikowane przez weterynarzy do przeprowadzenia znieczulenia ogólnego.

500 plus na psa i kota w Polsce. Ostatni moment na złożenie wniosku

Pod uwagę brane jest także miejsce zamieszkania opiekuna czworonoga – musi on być mieszkańcem gminy, w której funkcjonuje program, lub mieć dowód na stałe związki z nią. Wiele gmin wprowadza wymóg obowiązkowego czipowania psów i kotów, aby w ten sposób zwiększyć ich bezpieczeństwo. W zależności od lokalizacji z dofinansowania można skorzystać raz lub dwa razy w roku.

Aby skorzystać z programu trzeba zgłosić się do urzędu gminy, która udzieli szczegółowych informacji na temat dostępności środków i warunkach, które trzeba spełnić. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wielu gminach i miastach nabór do programu trwa do 30 listopada 2025 roku. Tak więc jest to ostatni moment na zgłoszenia.

