Wypadek na trasie Rajdu Nyskiego. Auto wypadło z trasy

Podczas Rajdu Nyskiego doszło do wypadku, w którym poszkodowane zostały dwie osoby. Około godziny 15:30 z trasy rajdu wypadło auto biorące udział w wyścigu. Do zdarzenia doszło w rejonie miejscowości Maciejowice, na odcinku OS1-OS3. Auto wjechało w osoby znajdujące się obok trasy.

Wypadek na trasie Rajdu Nyskiego. Dwie osoby poszkodowane

Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Jedną z osób zabrał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, drugą – karetka. Poszkodowani to fotoreporterzy dokumentujący przebieg Rajdu Nyskiego. Odnieśli obrażenia kończyn dolnych. Osoby, w które wjechało auto rajdowe znajdowały się w miejscu, które przez organizatorów rajdu oznaczone było jako niebezpieczne.

Okolicznościami wyjaśnienia zdarzenia zajmują się służby. Na miejsce zdarzenia udali się funkcjonariusze policji z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Nysie. Policja przekazała, że poszkodowane osoby znajdowały się na zakręcie trasy. Potwierdzili również informację o oznaczeniu tego miejsca tabliczką ostrzegawczą.

„Apelujemy do wszystkich kibiców o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas obserwowania rajdu” – napisano w mediach społecznościowych nyskiej policji.

„Wybierajmy wyłącznie miejsca dozwolone i bezpieczne — oznaczenia niebezpiecznych stref nie są przypadkowe!” – dodano.

Rajd Nyski. Osiem odcinków specjalnych

Rajd Nyski to część Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Zaplanowano go na sobotę i niedzielę (11 i 12 października).

– Czeka nas blisko 120 kilometrów ścigania na długich odcinkach. Na starcie zobaczymy blisko 90 załóg, w tym 37 załóg w ramach RSMP i 25 w ramach historycznych MP – mówił organizator rajdu, Michał Czapko.

