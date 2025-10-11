Sprzedawał narkotyki na oczach policjantów. Gdy go złapali, był w szoku

Policjanci z wolskiej patrolówki podjęli obserwację miejsca, gdzie z docierających do nich informacji może dochodzić do handlu narkotykami. Przeczucie nie zawiodło funkcjonariuszy. Mundurowi zainteresowali się mężczyzną, który przez kilkanaście minut krążył po chodniku bez celu, ale cały czas nerwowo rozglądał się.

W pewnym momencie podszedł do niego drugi mężczyzna, chwilę z nim rozmawiał, a następnie przekazał mu paczkę, w zamian otrzymał gotówkę.

Warszawa. Na oczach policjantów sprzedał narkotyki. Usłyszał zarzuty

Policjanci zatrzymali obu mężczyzn. Okazało się, że 21-latek dał 19-latkowi kilka gramów marihuany. Materiał procesowy w sprawie zgromadzili funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu.

Podejrzani usłyszeli zarzuty karne, pierwszy z nich usłyszał zarzut w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie za udzielanie środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, drugi odpowie za posiadanie narkotyków. Decyzją prokuratora 21-letni mężczyzna został objęty dozorem policyjnym.

