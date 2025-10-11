Zaginiona Karolina Wróbel. Kolejny krok w poszukiwaniach

Los Karoliny Wróbel pozostaje nieznany. Kobieta wyszła 3 stycznia z mieszkania, w którym odbywała się impreza. Nie zabrała ze sobą telefonu ani dokumentów.

Patryk B. opuścił areszt. Poszukiwania Karoliny Wróbel trwają

Według medialnych doniesień podążył za nią Patryk B. Mężczyznę jakiś czas później zatrzymano. Patryk B. miał rzekomo przyznać się do zabójstwa zaginionej, ale później odwołał swoje zeznania i śledczym przedstawiał różne wersje wydarzeń z dnia zaginięcia Karoliny Wróbel. Na początku października mężczyznę zwolniono z aresztu.

„Fakt” poinformował o pracy służb w okolicy miejsca zaginięcia. Karolina Wróbel mieszkała w pobliżu stawów. Wśród rozważanych wersji wydarzeń było jej wpadnięcie do jednego z nich lub zabójstwo i ukrycie jej ciała w zbiorniku wodnym.

Rzecznik prasowy policji w Bielsku-Białej, Sławomir Kocur, przekazał „Faktowi”, że służby prowadzą akcję, która potrwać ma około tygodnia. Ze stawu Błaskowiec ma zostać spuszczona woda – ma osiągnąć poziom około 60 centymetrów. Pozwolić ma to służbom na dokładne zbadanie dna zbiornika wodnego.

Bezprecedensowe działania służb. Spuszczenie wody ze stawu

– To precedens, jeśli chodzi o poszukiwania osób zaginionych w Polsce. Dotąd nigdy w takich przypadkach nie spuszczano wody ze zbiorników. Zostaną także wybrane wszystkie ryby. To pozwoli na odsłonięcie i przeszukanie mulastego dna oraz brzegów – dodał Sławomir Kocur w rozmowie z „Faktem”.

Dotychczas Karoliny Wróbel poszukiwano w okolicy z wykorzystaniem quadów, amfibii oraz dronów i psów tropiących. „Fakt” poinformował, że śledczy brali pod uwagę utknięcie ciała w mule na dnie zbiornika wodnego, co utrudnia poszukiwania z wykorzystaniem sonaru i kamer. Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej informowała również o krach lodowych na okolicznych stawach.

